Studentul care a descoperit o stea pe care a numit-o „România”.  Ce o face deosebită

„Am denumit-o astfel deoarece am vrut să avem o stea cu numele ţării noastre-România. A fost introdusă în Indexul Internaţional al stelelor variabile sub numele Romania-V1. Din acel moment, am descoperit încă 21 de stele variabile, mare parte dintre ele fiind raportate împreună cu Diana Manole, prietena mea care are aceeaşi pasiune, dar şi cu alţi colaboratori. O descoperire interesantă este steaua NGCA-V118, o nebuloasă planetară compactă, care prezintă o variabilitate periodică, în cazul acesta 846 de ani”, spune Cristian Neagu.

Despre stele descoperite de-alungul timpului, Cristian spune că toate sunt importante, însă una din cele mai interesante ar fi steaua beta din constelaţia Dragonul, aceasta fiind a doua cea mai strălucitoare stea din această constelaţie.

„Alte stele variabile interesante descoperite de mine sunt steaua alfa din constelaţia sudică Apus, dar si NGCA-V20, o stea în formare aflată în nebuloasa Messier 17, nebuloasă care se poate observa şi vizual, fără ajutorul unei camere speciale. Desigur, ca importanţă, toate acestea sunt sub nivelul stelei NGCA-V84, steaua de tip neidentificat din constelaţia Puppis. Iniţialele NGC vin de la numele meu”, povesteştea studentul gălăţean.

sursa: Arhivă Personală

Stelele variabile sunt stele cu strălucirea în schimbare, iar variaţia strălucirii diferă în funcţie de eclipse, de pulsaţiile sau de erupţiile de pe suprafaţa lor.

„Cele mai multe stele pitice roşii sunt variabile de tip UV- de la steaua UV Ceti. Variabilitatea lor este dată de fenomenul numit flare, aceste stele fiind numite şi flare stars. Stelele variabile de tip EW sunt variabile binare, iar componentele se eclipsează, strălucirea scăzând periodic. La clubul de astronomie am învăţat primele lucruri despre stelele variabile, iar cele 13 stele variabile descoperite acolo m-au motivat să vreau să descopăr mai multe. Iniţiat de domnul Ovidiu Tercu în analiza curbelor de lumină şi în utilizarea telescopului şi a camerei CCD, am descoperit împreună mai multe stele variabile”, spune tânărul.

Cristian Neagu este ambasador al Asociaţiei Americane a Observatorilor de Stele Variabile.

