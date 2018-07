Singura elevă din Galaţi cu media 10 la Bacalaureat: „România e o ţară coruptă, dar nu vreau să plec. Prefer lupta“

La sesiunea iunie-iulie a Bacalaureatului 2018, un singur absolvent de liceu din judeţul Galaţi a reuşit să atingă perfecţiunea, adică media 10,00. Performera se numeşte Nicoleta Gurău, are 19 ani şi a absolvit prestigiosul Colegiu Naţional Vasile Alexandri (CNVA) din Galaţi, unitate de învăţământ aflată de decenii în topul 10 al celor mai bune licee din România.

De altfel, în fiecare an, CNVA are promovare de 100% a Bacalaureatului, iar clasamentul judeţean la Bac este condus de absolvenţii de aici. În sesiunea iunie-iulie din acest an, spre exemplu, primele 12 medii din judeţ au fost scoase de absolvenţi de CNVA, cap de listă fiind Nicoleta Gurău.

Despre Nicoleta vă putem spune că se declară determinată să schimbe lumea în care trăieşte. Ne-a mărturisit că este conştientă de faptul că nu are, cel puţin deocamdată, forţa să răstoarne sistemul corupt, însă îndrăzneşte să spere că va veni o zi când oamenii ca ea vor izbuti să facă din România o ţară cu adevărat liberă şi democrată.

Proaspăt absolventă de liceu, tânăra de 19 ani vrea să fie în miezul lucrurilor, aşa că a decis să îşi construiască o carieră în jurnalism. Va susţine admiterea la Facultatea de Ştiinţele Comunicării din Universitatea Bucureşti. Plecarea din ţară nu i se pare o soluţie - „România e o ţară coruptă, dar nu vreau să plec. Prefer lupta”, spune ea - şi speră că în câţiva ani va ajunge un adevărat „influencer” în societatea românescă.

Cum să lupţi cu poezia contra corupţiei

Înzestrată cu o sensibilitate aparte, dublată de un spirit manifest, Nicoleta Gurău a ales drept o cale aparte de exprimare artistică şi civică: poezia. Remarcabil este că nu transmite doar emoţii simple prin ceea ce scrie, ci îşi înfinge condeiul în teritorii complexe, care au atingere cu frustările cele mai cumplite ale naţiei.

Stau dovadă că are talent numeroasele distincţii obţinute, cel mai răsunător fiind premiul primit în 2016 de la Ministerul Justiţiei din România şi Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti: trofeul de originalitate în cadrul campaniei „Niciodată prea tânăr pentru a te implica”, cu un poem-manifest cu titlul „România se schimbă cu mine!”.

În amintitul poem, deşi este destul de dură cu prezentul controversat al României, Nicoleta îşi exprimă mândria de a fi româncă, precum şi convingerea că ţara este ca un diamant neşlefuit intrat pe mâna unor bijutieri corupţi: „ Ea e coruptă, dar continuă să fie frumoasă,/ Politica e la pământ, dar vrea să pară glorioasă”.

„Corupţia vine, corupţia pleacă,/ Corupţia leagă, şi tot ea dezleagă./ Trăim într-o ţară coruptă de ani buni,/ Ne dorim să auzim adevărul, nu minciuni”, scrie tânăra, cu firească revoltă, apoi ne dezvăluie, pas cu pas, adevăruri ştiute, spuse sau nespuse, care arată puteziciunea sistemului în care trăim.

Atinge şfichiitor, cu sintagmă acidă, corupţia măruntă, care face viaţa un calvar oamenilor obişnuiţi (poeta însăşi vine dintr-o familie normală, mama fiind poştaş, iar tatăl mecanic), loveşte apoi, cu sete, în coruţia şi incompetenţa din sistemul educaţional, acolo unde pilele şi proptele ţin loc de pricepere.

„De ce statul nu direcţionează bani pentru educaţie? / De ce şcoala nu are propria fundaţie? / De ce nu se oferă condiţii optime de învăţare? / De ce nu există un minim de bunuri pentru fiecare?”, scrie Nicoleta Gurău.

Ne vorbeşte apoi despre corupţia din ministere, despre înstrăinarea tinerilor – alungaţi din propria ţară de lipsa de şanse – despre drama din Colectiv şi complicitatea autorităţilor, despre luptă, deznădejde şi speranţă.

„Am vrut să evit, dar e inevitabil, / N-am putut, căci timpul e contabil. / Şi e corupt şi el, doar trăim în România, / Oh, de s-ar vedea doar armonia!”, trece tânăra prin toate emoţiile relaţiei cu prezentul ţării.

Poezia ca etapă a devenirii

Nicoleta Gurău a scris până acum caiete întregi de versuri. Scrie de mică, de la şcoală generală (pe care a absolvit-o la Galaţi, la „Iulia Hasdeu”). „Când eram mică îmi doream să ştiu care este talentul meu, mi-ar fi plăcut să cânt, dar nu aveam voce, aşa că am început să-mi imaginez că sunt cântăreaţă şi că îmi compun propriile cântece. Astfel, mi-am descoperit marea pasiune: poezia”, povesteşte tânăra.

„Am înţeles că în România nu poţi facechiar ceea ce îţi doreşti şi că, fără pile, este foarte greu să intri în orice sistem. Nu este suficient, pentru a putea face carieră, să termini studii universitare şi de masterat, să fii talentat, să depui tot efortul. E incorect ca un tânăr cu facultate şi masterat să ajungă să lucreze pe salariul minim pe economie la un supermarket, asa cum am văzut numeroase cazuri în Galaţi. Este uneori frustrant, dar te şi motivează să lupţi”, ne-a mai spus Nicoleta Gurău.