Răsturnare de situaţie în cazul fetei de 14 ani găsite plină de sânge pe o stradă din Galaţi. Şeful Ambulanţei: „Nouă ne-a spus că a fost violată!“

Răsturnare de situaţie în cazul fetei de 14 ani găsită sângerând abundent pe un bulevard din oraşul Galaţi. După ce Protecţia Copilului şi anchetatorii au susţinut că aceasta a declarat că a întreţinut relaţii sexuale consimţite cu prietenul ei în vârstă de 15 ani, iese la iveală cu totul altceva.

Ea le-ar fi spus angajaţilor de la Serviciul de Ambulanţă care au transportat-o la spital că a fost violată. Varianta a fost confirmată chiar de către directorul instituţiei.

„Pot confirma că victima le-a spus celor de pe salvare că a fost violată. Înţeleg că ulterior fata şi-a schimbat depoziţia, nu este treaba noastră, ci a Poliţiei”, a declarat dr. Mihai Polinschi, directorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi.

Având în vedere această informaţie, există suspiciunea că se încearcă o muşamalizare a gravităţii faptelor.

Reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Copilului, în grija cărora se afla fata de 14 ani, spun, pe de altă parte, că aceasta a refuzat să vorbească despre abuz sau viol.

„Noi am vorbit cu fata, ea ne-a spus că nu a fost vorba despre un abuz. A plecat din centru pentru a se întâlni cu prietenul ei, se pare că nu erau la prima întâlnire, şi a mers la acesta acasă. Rămâne ca expertiza medicală să ne ofere mai multe informaţi. Prietenul ei este tot minor, are 15 ani şi din câte am înţeles este căutat de poliţişti, a dispărut, poate s-a speriat. Poliţiştii îl caută ca să-l audieze”, a declarat Ciprian Groza, director adjunct al Direcţiei pentru Protecţia Copilului Galaţi.

Băiatul implicat a fost deja identificat şi va fi audiat, a confirmat Poliţia.

O altă informaţie interesantă este aceea că fata agresată sexual şi băiatul de 15 ani s-au cunoscut pe Facebook în urmă cu aproximativ o lună şi au stabilit să se întâlnească.

