Procedeu stomatologic inventat de profesorii gălăţeni, premiat cu aur la patru saloane de inventică

O echipă formată din trei profesori de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi unul de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, coordonată de profesorul universitar Kamel Earar, de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Galaţi a obţinut mai multe medalii de aur la patru saloane de inventică diferite. Este vorba despre saloanele de inventică de la Londra, Toronto, Zagreb şi Varşovia, toate desfăşurate în acest an.

Invenţia constă într-un procedeu pentru decontaminarea spaţiului endodontic şi a celui cu microorganisme parodontale patogene utilizat în domeniul medicinei stomatologice.

Se foloseşte coasistarea a două sisteme neconvenţionale de tratament: injectare de apă oxigenată 5%, stabilizată chimic şi terapia fotodinamică antimicrobiană cu laser de tip DENMAT – SOL.

Elimină riscul dezvoltării rezistenţei bacteriene, fungice şi virotice

Decontaminarea judicioasă mecano-chimică asistată de coasistarea celor două sisteme neconvenţionale de tratament, reprezintă cheia succesului în tratamentul parodontitelor apicale cronice extinse.

Avantajele acestui procedeu ar fi: decontaminare eficientă, uşor de aplicat, elimină riscul dezvoltării rezistenţei bacteriene, fungice şi virotice, are efect sinergic, oferă o bună rezistenţă la recontaminare, reduce intervalul de timp necesar tratamentului, previne prin limitarea zonei afectate. În plus, procedeul este ieftin, are un număr redus de etape de lucru, iar componentele sunt uşor de procurat.

Echipa este formată din profesorul Kamel Earar, şeful de lucrări Anamaria Zaharescu, şeful de lucrări Gabi Topor, toţi trei de la Facultatea de Medicină şi Farmacie din cadrul UDJG, şi conferenţiarul Oleg Solomon de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu", Facultatea de Stomatologie, Departamentul de Stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”.

Cele două universităţi, „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” au mai dezvoltat proiecte comune, dar sunt la prima colaborare în domeniul inventicii.

