Pedeapsa ridicolă dată unui recidivist care a asmuţit un câine agresiv asupra unui poliţist, rănindu-l grav

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv, pe 6 aprilie, pe Pavel Paraschiv, un gălăţean de 50 de ani, la un an şi o lună de închisoare pentru ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. Pedeapsa a fost contopită cu o altă sancţiune penală, de un an, o lună şi 10 zile de închisoare, pe care bărbatul o primise anterior şi care fusese suspendată sub supraveghere, urmând să execute acum 2 ani, 2 luni şi 10 zile de închisoare în regim de detenţie.

Individul a şocat comunitatea din localitatea gălăţeană Mihail Kogălniceanu după ce, pe 10.11.2019, a asmuţit un câine asupra unui poliţist, provocându-i multiple răni prin muşcare la piciorul stâng.

În ziua respectivă, poliţiştii fuseseră sesizaţi de către mai mulţi săteni cu privire la faptul că, în apropierea şcolii din localitate, clădire în care era în curs de desfăşurare primul tur al alegerilor prezidenţiale, Pavel Praschiv, care era beat, se manifesta agresiv verbal şi ”asmuţea asupra diverşilor trecători care se îndreptau spre unitatea de învăţământ cu intenţia de a participa la procesul de vot, un câine care îi aparţinea şi pe care, ţinându-l într-o lesă, fără a avea aplicată botniţă, îl îndemna, prin adresarea a diverse comenzi, să se manifeste agresiv”, se menţionează în rechizitoriu.

Zeci de persoane din localitate au fost nevoite să se refugieze în clădirea şcolii, de teamă să nu fie muşcate. Un agent de Poliţie din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală, însoţit de alţi câţiva colegi, s-a deplasat la locuinţa individului pentru a discuta cu acesta. În momentul în care au intrat în curte, bărbatul a provocat şi îndemnat câinele care îl însoţea, exprimând comanda ”ia-l”, să-l atace pe agentul de poliţie.

”Animalul respectiv a receptat comanda ca atare, procedând imediat la atacarea persoanei vătămate şi la aplicarea mai multor muşcături, în zona superioară a piciorului său stâng, provocându-i mai multe răni şi determinându-i retragerea imediată din zonă cu scopul de a primi primul ajutor medical necesar”, precizează procurorul de caz în rechizitoriu.

Poliţiştii care îl însoţeau au fost nevoiţi să folosească spray-urile lacrimogene împotriva animalului pentru a-l determina să se îndepărteze. Poliţistul rănit a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conform raportului de expertiză medico-legală, poliţistul prezenta „excoriaţii, plăgi contuze, echimoze care puteau fi produse prin comprimare/muşcare de un animal cu colţi, necesitând din punct de vedere medico-legal un număr de 5-6 zile de îngrijiri medicale”.

Individul a încercat iniţial să scape de răspunderea penală, susţinând că era băut şi nu îşi mai aminteşte nimic, dar în faţa instanţei a revenit, recunoscând ceea ce făcuse şi cerând judecarea procesului în procedura simplificată.