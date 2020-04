Parteneriat între Consiliul Judeţean Galaţi şi Universitatea “Dunărea de Jos” pentru producerea a 5.000 de viziere

“Vizierele vor fi produse cu ajutorul imprimantelor 3D, iar banii au fost alocaţi pentru achiziţionarea materialelor necesare. Vizierele vor fi distribuite în primul rând personalului medical aflat în prima linie de luptă cu acest nou coronavirus. Nu este singurul parteneriat pe care îl avem cu Universitatea <Dunărea de Jos> în această perioadă extrem de dificilă. Sprijinim financiar universitatea gălăţeană pentru a putea produce şi dezinfectanţi pentru uz individual”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

De asemenea, Consiliul Judeţean Galaţi a suplimentat cu 260.000 de lei fondurile alocate Spitalului Orăşenesc din Târgu Bujor.

“Unitatea medicală din Târgu Bujor a primit un aparat PCR Real Time care poate fi folosit pentru a depista noul coronavirus. Însă, pentru a putea deschide un centru de testare la spitalul din Târgu Bujor, este nevoie şi de restul echipamentelor de laborator, adică de hote pentru pregătirea reactivilor şi a probelor, de centrifugă, seturi de pipete şi tot ceea ce este necesar pentru a putea folosi acest aparat PCR Real Time. De aceea, pentru achiziţionarea acestor echipamente medicale am alocat spitalului 110.000 de lei. În plus, am alocat încă 150.000 de lei pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie, materiale sanitare şi dezinfectanţi”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.