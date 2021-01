Oamenii străzii refuză să fie duşi în adăposturi, la căldură: „Poate să ningă, poate să plouă, sunt obişnuit” VIDEO

Timp de trei nopţi, Poliţia Locală Galaţi a derulat, în cadrul Planului de măsuri „Hibernal 2020-2021”, o acţiune amplă pentru depistarea şi internarea persoanelor fără adăpost.

Poliţiştii au găsit în stradă un număr de 35 de persoane, 27 dintre acestea au refuzat internarea, iar restul de opt au ajuns în centre sociale sau au fost ridicate de ambulanţă şi transportate la unităţile medicale.

”Niciodată!”, „Poate să ningă, poate să plouă, sunt obişnuit”, au răspuns oamenii străzii, atunci când au fost întrebaţi de poliţişti dacă vor să meargă într-un centru social.

Acolo unde oamenii străzii au refuzat să se interneze la Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost, voluntarii Asociaţiei pentru Salvare, Recuperare şi Ajutor Umanitar Galaţi, le-au pus la dispoziţie produse de cazarmament, îmbrăcăminte, hrană şi ceai cald.

Pentru următoarele zile oamenii legii îşi vor concentra activitatea asupra oamenilor străzii, evitând astfel producerea unor evenimente nedorite. În cazul persoanelor fără adăpost aflate în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor toxice, acestea sunt internate la Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”.

„Având în vedere condiţiile meteo specifice anotimpului, îndeosebi gerul extrem instalat în zona noastră, în ciuda faptului că majoritatea poliţiştilor locali sunt antrenaţi în activităţi de prevenire a infectării cu noul Coronavirus şi măsuri pentru vaccinarea populaţiei, am organizat o acţiune pentru găsirea, identificarea şi internarea persoanelor fără adăpost în centre sau unităţi medicale.Facem acest lucru în fiecare an, conform unui program de măsuri, însă în această perioadă, este mai dificil deoarece măsurile de protecţie trebuie să fie sigure, atât pentru personalul nostru dar şi pentru cei aflaţi în stare de risc hipotermic. Până în prezent am reuşit să acordăm ajutor acestor categorii de persoane care se află în situaţia de a nu avea o locuinţă sau un loc unde să se adăpostească de gerul extrem, şi chiar să le oferim îmbrăcăminte, hrană, ceai, consiliere în cooperare cu o asociaţie de profil. Vom continua aceste activităţi şi în perioada următoare”, a declarat Petrică Hahui, director general Poliţia Locală Galaţi.

