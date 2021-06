INTERVIU Copilul-minune de la „Românii au talent”, care l-a făcut pe Florin Călinescu să plângă VIDEO

Filip Cioc are vederea afectată din cauza unei dezlipiri de retină, provocată de naşterea sa prematură. În pofida acestor imense probleme, Filip este un copil normal, care are visuri măreţe: vrea să ajungă un mare artist şi să bucure oamenii cu vocea lui. Cea mai frumoasă descriere şi-o face chiar el, pe pagina sa de Facebook, nou înfiinţată.

„Mama spune că am fost atât de nerăbdător să cunosc lumea încât i-am luat pe toţi prin surprindere când, odată cu primul fulg de nea din 2009 (cică de aici mi s-ar trage şi numele Filip), pe 15 decembrie, am venit pe lume, la numai 6 luni de stat la mami. Şi chiar dacă corpul meu încă nu era pregătit pentru lumea de afară, vocea mea deja avea multe de zis şi chiar din primele secunde a spus (plâns) cu putere că sunt un luptător, că nu mă dau bătut, că voi trăi pentru că am un dar de oferit: să bucur lumea cu glasul meu”.

Adevărul: Când ai descoperit muzica?

Filip Cioc: Am descoperit muzica la patru ani. Mama îmi spune că mai întâi am cântat şi apoi am vorbit. În familia mea mai cantă sora mea mai mică, Eva. De când mă ştiu am trăit prin muzică. Primul cuvânt a fost cântat. Prima iubire i-am cântat-o mamei, primul mulţumesc i l-am cântat tatălui, prima fericire că îi am am cântat-o fraţilor mei. Să urc pe scenă a fost o mare dorinţă de-a mea, pe care mi-am împlinit-o la cinci ani jumătate, după şase luni de canto şi, credeţi-mă, a fost minunat să simt energia, zâmbetele şi bucuria oamenilor ce au primit în dar vocea mea! În drumul meu în muzică am fost susţinut mereu de familia mea. În prezent, fac canto la şcoala „Voces” cu doamna Monica Măciuceanu şi, de curând, am început să mă pregătesc şi cu Cezar Ouatu. Împreună cu acesta, voi avea, sper cât mai curând, proiecte muzicale de excepţie.

Ce înseamnă muzica pentru tine, consideri că ea te-a ales pe tine sau invers?

Muzica îmi dă posibilitatea de a mă exprima şi mă ajută să transmit ceea ce simt. Muzica îmi dă putere şi mă ajută să fiu cine sunt. Muzica pentru mine înseamnă fericire, relaxare, în ea mă regăsesc, pot spune că muzica e viaţa mea. Sincer, nu ştiu, cred că ea m-a ales pe mine sau cred că ne-am găsit unul pe celălalt.

Cât de greu ţi-a fost, având în vedere problemele de vedere ?

Nu-mi place să se vorbească despre problemele mele medicale şi, în general aş fi recunoscător oamenilor dacă nu mi-ar pune întrebări despre acest subiect. Îmi doresc foarte mult ca oamenii să reuşească să mă descopere cu adevărat, aşa cum sunt. Să mă cunoască şi în afara dizabilităţii mele, să-mi aprecieze abilităţile fără să fie sensibilizaţi de faptul că eu nu văd lumea ca ei, ci ca mine.

Cum a fost experienţa la „Românii au talent” pentru tine?

Experienţa la „Romanii au talent” a fost una dintre cele mai frumoase experienţe din viaţa mea de până acum. M-a ajutat sa fiu cunoscut, să poată ajunge cântecul meu la cât mai mulţi oameni. Astfel, am fost foarte bucuros când am descoperit un grup pe Facebook, „Susţinători Filip Cioc”, făcut de oameni care nu mă cunoşteau înainte şi care au simţit că vor să-mi rămână alături în această călătorie pe care am început-o în lumea muzicii. De asemenea, cu această ocazie am avut şi acordul părinţilor să-mi fac pagina de Facebook, Filip Cioc, şi canal de Youtube. În acelaşi timp, experienţa „Românii au talent” m-a învăţat să caut să fiu mereu cea mai bună versiune a mea, să înţeleg că nu toţi oamenii reuşesc să vadă cu inima, să pot trece mai uşor peste situaţiile care uneori nu sunt tocmai corecte sau plăcute.

Ce ai simţit când ai primit Golden Buzz de la Florin Călinescu?

Am simţit o emoţie de nedescris, un amestec de fericire, bucurie şi uimire. A fost ca o explozie de mii de particule roz în inima mea.

Cum faci faţă emoţiilor pe scenă ?

Pe scenă mă simt minunat, mă simt liber şi fericit că pot să bucur oamenii cu vocea mea. Emoţiile pe care le simt pe scenă sunt de bucurie, iubire, nerăbdare şi fericire că sunt acolo şi că le pot face oamenilor prin cântec o bucurie în dar.

Ce artist preferat ai de la noi, dar din străinătate?

De la noi am cântat piese ale Luminiţei Anghel, îmi place vocea ei. De asemenea, îmi plac Alexandra Uşurelu şi Cezar Ouatu. Din străinătate, îmi plac Whitney Houston, Freddy Mercury, Mariah Carey, Pink, Michael Jackson. Nu am un model de artist, încă.

Îţi doreşti să continui cu muzica, unde te vezi pe viitor?

Da, voi continua cu muzica, atât ca solist vocal, cât şi compozitor, pentru că muzica este parte din mine. Peste zece ani mă văd terminând studiile muzicale la un Conservator de renume din lume, pregătit să-mi lansez propriul album, organizând turnee în ţară şi străinătate. Peste 20 de ani, voi fi un cântăreţ şi compozitor deja consacrat şi iubit, cu multe proiecte muzicale în palmares şi multe ce vor urma.

Ce alte pasiuni ai ? Ce îţi place să faci în timpul liber

Îmi place teatrul, să regizez şi să pun în scenă împreună cu sora mea diferite spectacole şi scenete cu figurine. De asemenea, îmi doresc să învăţ să fac editare video şi de sunet. În timpul liber, mă joc cu sora mea, merg cu bicicleta sau cu trotineta, fac experimente cu apa şi/ sau alte substanţe.

Ce nu îţi place ?

Nu-mi place să mi se spună că nu pot.

