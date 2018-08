FOTO VIDEO Mii de gălăţeni au asistat la concursul de vâslit în bărcile inventate de legendarul Ivan Patzaichin. Cum s-a născut ”bicicleta apelor”, canotca

Manifestările de Ziua Marinei au debutat la Galaţi cu un concurs de pescuit, în cadrul festivalului “Fir Întins”, organizat de Gaby Modelles Events S.R.L. Buzău, cu bani din bugetul municipiului Galaţi. Suma cheltuită se ridică la 178.000 de lei, banii fiind folosiţi pentru organizarea concursului de pescuit şi o expoziţie cu profil pescăresc (zona Falezei Inferioare).

Atracţia zilei a fost concursul de canotcă (echipaje de 10+1), intitulat “Descoperă Rowmania”/ România naturală văzută din barcă. Întrecerea s-a desfăşurat cu celebrele canotci inventate de multiplul campion mondial şi olimpic Ivan Patzaichin.

”Este un proiect mai vechi, de acum nouă ani, de când căutam o soluţie la agresiunea din Deltă şi am căutat să găsim o bicicletă a apelor, iar atunci am descoperit că lotca pescărească este o ambarcaţiune tradiţională care poate fi promovată, însă am aflat că nu se mai construieşte în ultimii ani. Am căutat un meseriaş, am găsit la Turda un pasionat, este vorba de Paul Vasiliu, un inginer naval, şi m-am gândit că decât să importăm canoe din plastic şi tot felul de ambarcaţiuni din Asia, mai bine construim lotci. Este o ambarcaţiune greoaie, utilitară, şi atunci am făcut o combinaţie între lotcă şi canoe şi am scos această canotcă, care păstrează alura lotcii, numai că este mult mai uşoară, mai trendy. Nu e greu nicăieri să vâsleşti când îţi face plăcere şi mai ales când eşti în natură şi într-un loc cu mulţi oameni, cum este acum la Galaţi. Când urcă în aceeaşi ambarcaţiune şi părinţi, şi copii, şi bătrâni, cred eu că este cel mai important lucru, să îi facem să iasă la mişcare. E frumos că de la an la an publicul creşte şi mai ales la Galaţi vin din ce în ce mai mulţi participanţi, iar în curând nu cred că va mai fi loc”, ne-a povestit legendarul Ivan Patzaichin cum i-a venit ideea de a crea canotcile şi cum s-a concretizat ea.

”A fost de vis. Este prima oară când particip la un asemenea concurs. Alţi trei colegi din echipajul meu au fost şi anii anteriori”, a declarat o adolescentă de 15 ani.

”Este greu, dar este şi frumos. Mă voi înscrie şi anii următori”, a declarat un tânăr de 22 de ani, participant şi el la concursul de vâslit. Primăria municipiului Galaţi a susţinut organizarea competiţiei cu 31.733 lei (fără T.V.A.) din bugetul local.

De la ora 16,30 au loc festivităţile oficiale de Ziua Marinei, care vor avea loc în zona Palatului Navigaţie, după următorul program:

16.30 – 16.45 - muzică de promenadă

16.45 – 16.50 – ocuparea dispozitivului de către Garda de Onoare

16.50 – 16.55 - întâmpinarea comandantului Flotilei Fluviale

16.55 – 17.00 - intonarea Imnului şi ridicarea Drapelului

17.00 - 17.10 - citirea mesajului comun

17.10 – 17.25 - ceremonialul religios

17.25 –17.35 - alocuţiune IPS dr. Casian, Arhiepiscopul ”Dunării de Jos”

17.35 – 17.38 - alocuţiune Prefect

17.38 – 17.41 - alocuţiune Preşedinte CJ

17.41 – 17.45 - alocuţiune Primar

17.45 – 17.55 - defilarea Gărzii de Onoare

17.55 – 18.00 – lansarea crucii de flori

18.00 – 18.30 - parada navelor militare şi civile, exerciţii din amonte în aval.

19:30 – 23:00 – Spectacol artistic pe Faleza Superioară lângă Parc Viva (Str. Regiment 11 Siret – B-dul Marii Uniri), cu următorul desfăşurător:

19:30 – 20:00 - moment MC

20:00 – 20:05 - deschidere spectacol – “Ave Maria” în interpretarea Ad Libitum Voices

20:05 – 20:45 - recital Irina Rimes

20:45 – 20:50 – intervenţii MC

20:50 – 21:35 - recital Ad Libitum Voices

21:35 – 21:40 – intervenţii MC

21:40 – 22:40 - recital Trupa VUNK

22:40 – 22:45 – intervenţii MC

22:45 – 23:00 - foc de artificii şi intervenţie MC.