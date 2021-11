De la inginer proiectant de nave, la cultivator de fructe de pădure bio. Produsele, într-un lanţ de magazine

George Bodea are 32 de ani şi este de profesie inginer proiectant nave. A decis să renunţe, pentru moment, la cariera industrială pentru a pune pe primul plan agricultura.





A luat un teren în arendă şi cu banii economisiţi din salariu a plantat mur şi zmeur.

„Sunt născut şi crescut în oraş. Este greu să zic de unde a fost sămânţa pentru agricultură, care s-a dezvoltat treptat. Am considerat mereu că această activitate nu se va stinge oricât de mult ar evolua tehnologia. Cert este că, încă din timpul liceului, am vrut sa devin agricultor. Drept urmare, am urmat un curs de legumicultură”, spune George Bodea.

Autoditact din fire, tânărul a început să citească tot mai multe cărţi despre fructele de pădure. A adus câţiva butaşi de la munte pe care i-a plantat în curtea casei. Nu mică i-a fost mirarea când a observat că plantele se dezvoltă bine. Astfel, i-a venit ideea să meargă mai departe şi să cultive o plantaţie de mur şi zmeur.

„Nu aveam habar despre acest domeniu. Pe vremea aceea, internetul nu era atât de popular şi am început să mă documentez din cărţi. Acolo am găsit informaţii şi despre fructele de pădure. Iniţial am adus de la munte câţiva butaşi de mur pe care i-am plantat acasă. Văzând ca se dezvoltă bine, am achiziţionat şi un soi de mur fără spini. A fost doar o curiozitate şi o încercare petru a vedea dacă plantele se aclimatizează în zonă. Nu ştiam dacă în Galaţi sunt plantaţii de acest gen. Încercarea a fost un succes şi aşa mi-a venit ideea să înfiinţez o plantaţie de mur şi zmeur”, spune tânărul.

sursa: George Bodea/Arhivă Personală

Primii bani câştigaţi au fost investiţi în teren

După absolvirea facultăţii s-a angajat în Şantierul Naval Damen, iar cu banii câştigaţi a început să-şi pună în practică planul.

„Totuşi, ceva nu îmi dădea pace, mi-am facut curaj, am luat în arendă un teren şi cu banii economisiţi din salariu am plantat 1.000 metri pătraţi de zmeur şi 1.000 metri pătraţi de mur. Încă nu ştiam agricultura, horticultura, mai bine zis, aşa că am avut nevoie de ajutorul tătalui meu, care provenind de la sat avea ceva experienţă cu plantele. Începutul a fost bun, aproape toate plantele s-au prins aşa ca am fost încrezător, iar anul următor am dublat suprafeţele”, povesteşte George.

sursa: George Bodea/Arhivă Personală





Problemele nu au întârziat să apară. Cultura a fost afectată de dăunători doi ani la rând. Cu toate acestea, nu a renunţat la visul său.

„Nu am avut experienţa şi nici părerea cuiva avizat. Astfel că doi ani consecutiv, o boală şi-a făcut de cap şi mi-a afectat serios plantele şi, implicit, recolta. Am învăţat din greşeli, am început să fiu mai atent şi să conştientizez că prevenţia este mai bună decât combaterea”, spune fermierul.

George spune că zmeura si murul nu sunt pretenţioase, însă cultura în câmp este predispusă la bolile şi dăunătorii culturilor din vecinătate.

„Toate acestea sunt o provocare pentru mine cu atât mai mult cu cât am ales ca fructele sa fie bio. În prezent sunt anul 2 de conversie către bio. Puteţi asocia o persoana bolnavă care se tratează fără pastile, doar cu produse naturiste. Un exemplu concret, din această primavară când am avut invazie de gaândaci păroşi pe care a trebuit să îi culeg manual, de pe fiecare floare, zilnic timp de 2-3 saptămâni. Acestea fiind spuse, vă puteţi face o idee asupra volumului de muncă”, explică George.

sursa: George Bodea/Arhivă Personală

Era nevoie să petreacă tot mai mult timp în plantaţie, aşa că a fost nevoit să aleagă între agricultură şi carierea de inginer navalist. „Aşa că în primăvară am hotărât să suspend ingineria şi să mă focusez doar pe agricultură. Pur si simplu timpul nu îmi permitea să ma ocup de ambele. În prezent plantaţia este în suprafaţă de un hectar şi nu mai poate fi vorba de o activitate part-time. Sper, totuşi, ca experienţa de proiectant să mă ajute sa mecanizez, să automatizez mai multe activităţi astfel încât timpul petrecut pe câmp să fie diminuat. Şi de ce nu, să reiau activitatea de navalist”, spune tânărul.

Pentru a se dezvolta, a trebuit să investească: de la utilaje, plasă de protecţie, sistem fotovoltaic pentru a micşora utilizarea combustibilului şi trecerea către electricitate. Cel mai important, din acest sezon, a început livrarea către un lanţ important de magazine. Produsele acestuia sunt promovate şi pe pagina sa de Facebook - Zmeură şi Mure Galaţi , iar clienţii primesc produsele direct acasă.

„Pot spune că sunt primul producător, în conversie bio, din Galaţi, care vinde înt-un lant de magazine acest tip de produse. Ideea a fost ca fructele prospete şi naturale să ajungă pe mesele a câtor mai multe persoane. Să nu mai fie un produs de nişă”, spune cu mândrie George.

De asemenea, tânărul a început şi procesarea fructelor prin producerea vinului din mure.

„Altă idee, altă distracţie, alt timp alocat pentru documentare, cărţi şi tratate despre vin. Reţeta de trei ani a fost îmbunătăţită de la an la an, aparatura pentru filtrat/îmbuteliat/depozitat, dar zic eu că acum s-a ajuns la o băutură fină, cu un gust deosebit, care încă păstrează beneficiile antioxidante ale fructelor de padure pentru care sunt şi renumite”, susţine George Bodea.

sursa: George Bodea/Arhivă Personală



