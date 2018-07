Cum ne protejăm de provocatorii emoţionali. „Butonul“ care declanşează furia, inferioritatea, vina sau panica

Fiecare dintre noi comunică cu cei din jurul său pe mai multe căi: vizual, auditiv, olfactiv, kinestezic, prin gust şi limbajul corpului. ”Când facem portretul provocatorilor emoţionali, ei se împart în două categorii: conştienţi şi inconştienţi. Cei mai mulţi sunt inconştienţi, având la nivelul subconştientului nişte reflexe care le permit să găsească punctul slab al persoanei pe care o au în faţă şi să îl acceseze ulterior oricând doresc”, explică psihologul Stelian Chivu.

Practic, persoanele în cauză declanşează la interlocutor o reacţie mentală şi emoţională negativă de furie, de inferioritate, de vină sau de panică, hrănindu-se efectiv cu aceste stări. ”L-am făcut şi pe ăsta”, ”Îi sunt superior”, ”Îl controlez cum vreau” sunt doar câteva dintre expresiile pe care aceştia le folosesc pentru a exprima sentimentele pe care le încearcă când reuşesc să facă astfel de lucruri. În realitate, li se amplifică doar egoul.

”Aşa cum ne protejăm corpul de ploaie, soare sau vânt, în acelaşi mod trebuie să ne protejăm şi corpul mental şi emoţional de aceste atacuri. Dacă cedăm, vom pierde multă energie vitală şi între noi şi provocatorul emoţional se va crea o legătură, pentru că avem tendinţa să ne gândim mult la ce ne-a spus şi să ne consumăm”, punctează Stelian Chivu.

Provoacă egoul

Provocatorii emoţionali apelează de cele mai multe ori la jigniri sau afirmaţii prin care încearcă să pună în inferioritate interlocutorul fie plusând pe faptul că are mai mulţi bani sau poate o funcţie mai importantă, ori că este mai deştept decât cel din faţa sa.

Dacă a reuşit odată să facă acest lucru, provocatorului îi va veni mult mai uşor ulterior să îi acţioneze ”butonul” interlocutorului, care dezvoltă deja un sentiment de inferioritate faţă de el. ”Aceste persoane provoacă egoul celui cu care vorbesc. Dacă acesta nu are o abilitate suficient de mare ca să nu percuteze la aceste provocări, să nu se lase influenţat de <<ţepii>> lui, va fi serios afectat mental şi emoţional”, detaliază psihologul Stelian Chivu.

Provocatorii emoţionali sunt cea mai bună formă de evaluare a modului cum stăm cu nervii, a capacităţii noastre de a ne menţine calmul într-o situaţie în care majoritatea îşi pierd cumpătul. Acest exerciţiu ne ajută să devenim din ce în ce mai calmi în astfel de situaţii şi să conştientizăm stările pe care le experimentăm cu astfel de persoane.

Metode simple de protecţie

”Câteodată aceste persoane acţionează chiar înainte să vorbească. Dacă interlocutorul începe să cască, să simtă o oboseală inexplicabilă, mintea îi devine confuză, începe să se bâlbâie sau să transpire deodată în prezenţa lor, sunt indicii clare ale unor manifestări fizice, mentale şi emoţionale care apar ca reacţie la acţiunea provocatorilor emoţionali”, explică psihologul Stelian Chivu.

Odată ce am conştientizat ce încearcă să facă persoana din faţa noastră, se recomandă să începem să respirăm profund, astfel încât să oferim creierului oxigenarea de care are nevoie. La fel de importantă este şi programarea mentală, pe care fiecare dintre noi o poate face. Dacă ştim că suntem vulnerabil la astfel de atacuri şi am fost puşi de mai multe ori în inferioritate, putem repeta în gând că vom rămâne calmi şi nu vom ceda provocărilor, iar prin exerciţiu vom reuşi relativ rapid să facem asta.

”Protecţia mentală şi emoţională este vitală pentru fiecare dintre noi. Este asemeni unei răni din care curge sânge. Dacă nu oprim sângerarea, mai devreme sau mai târziu ceva negativ se va întâmpla”, concluzionează psihologul Stelian Chivu.