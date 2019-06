Compania de transport public din Galaţi a cumpărat 40 de autobuze noi. Firma care le va livra a fabricat până acum, în toată istoria ei, doar 200 de bucăţi

Societatea de transport public Transurb SA şi Primăria municipiului Galaţi au anunţat că a fost finalizată licitaţia în vederea achiziţionării a 40 de autobuze de mare capacitate pentru transportul public local de persoane.

La licitaţie au depus ofertă de participare trei mari operatori, respectiv Mercedes Benz Romania, BMC Truck & Bus SA şi Temsa Ulasim Araclari San Tic A, iar în urma analizării documentelor depuse de ofertanţi, a ofertei tehnice şi, ulterior, a ofertei financiare oferta declarată câştigătoare a fost cea depusă de operatorul BMC Truck & Bus SA.

Preţul total al ofertei este de 26.246.000 RON, fără TVA (în total circa 6,65 milioane de euro, preţ mediu de 166.000 euro pe bucată), pentru un număr de 40 de autobuze noi de mare capacitate. Contractul prevede o mentenanţă de 5 ani de zile, timp în care firma câştigătoare va asigura buna funcţionare a autobuzelor livrate. Autobuzele pot fi livrate până la sfârşitul acestui an, termenul prevăzut în contract fiind de 150 de zile de la finalizarea licitaţiei.

”Mi-am propus încă de la începutul mandatului să facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a aduce cetăţenilor municipiului Galaţi un transport public de calitate. Asta înseamnă parc auto nou şi adaptat nevoilor actuale, adăposturi pentru călători decente, sistem e-ticketing asupra căruia acum ne aplecăm atenţia pentru a instala toate componentele şi în curând va fi funcţional, precum şi reabilitarea liniilor de tramvai. Şi acesta este doar începutul. Primele mijloace de transport în comun noi au venit la Galaţi anul trecut, respectiv troleibuzele. Vor ajunge în curând şi autobuzele nou nouţe şi continuăm până când vom acoperi aşa cum se cuvine această necesitate”, a declarat Ionuţ Pucheanu, primarul municipiului Galaţi.

„După o lungă aşteptare avem un prim rezultat al muncii noastre, este o etapă în cadrul strategiei pe care încercăm să o implementăm la societatea Transurb S.A. Ne-am propus ca, în scurt timp, să asigurăm un transport modern gălăţenilor. Suntem conştienţi de problemele moştenite şi existente în momentul de faţă în transportul în comun din Galaţi. Totuşi, la doar un an de când mi-am început mandatul de management, cred că pot bifa o reuşită importantă, achiziţionarea a 40 de autobuze moderne”, a spus şi Mihai Cadinoiu, directorul Transurb SA..

„Sigur, suntem perfect conştienţi că este nevoie de mult mai mult, de alte licitaţii în vederea înnoirii parcului auto existent şi de implementarea strategiei de management a traficului. Consider că acesta este un prim pas important, concret, cu care putem pleca la drum. Strategia noastră va duce la implementarea unui transport în comun care se va desfăşura în condiţii civilizate”, a adăugat acesta.

Caracteristici tehnice

Cele 40 de autobuze Euro 6 vor avea, fiecare, lungimea de 12 metri şi o capacitate de transport de minimum 85 de persoane (pe scaune şi în picioare), din care minimum 25 pe scaune (plus un loc scaun rulant şi un loc conducător auto).

Este important de ştiut că autobuzele vor avea motoare Mercedes şi că multe dintre componente vin de la productori de renume mondial. De asemenea, autobuzele vor avea podeaua joasă şi vor fi prevăzute cu rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi (plus buton exterior de deschidere pentru aceste persoane).

Valoarea totală a achiziţiei va fi suportată de Transurb SA, prin contractarea unui credit bancar, în care, Primăria municipiului Galaţi va fi garantul societăţii.

Autobuzele vor fi prevăzute cu instalaţie pentru dispunerea unui tahograf digital; instalaţie aer condiţionat, reglabilă atât ca temperatură, cât şi ca debit; dispozitiv - rampă acces persoane cu handicap de tip mecanic cu acţionare manuală sau automată; - sistem informare audio şi vizual în interior care îndeplineşte cerinţele art. 64 lit. c., din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, situat în interiorul salonului care asigură afişarea şi anunţarea automată a staţiilor.

De asemenea, vor avea sistem audio de amplificare cu microfon pentru transmiterea mesajelor către călători; sistem vizual de informare a călătorilor la exterior format din: în faţă (deasupra parbrizului) şi în partea laterală (deasupra geamului între prima şi a doua uşă) panou indicator traseu şi rută tip matrice cu LED-uri care afişează orice literă sau număr în orice poziţie, în limba română; sistem de supraveghere video în interiorul vehiculului format din minimum două camere şi dispozitiv de înregistrare.

Echipamentul de monitorizare video va avea o memorie non-volatilă pentru înregistrarea evenimentelor pe o perioadă de cel puţin 7 zile x 24 de ore. Toate camerele sistemului de monitorizare video vor fi selectate pentru a asigura o imagine clară şi acurateţea imaginilor.

Autobuzele vor fi dotate cu validatoare card, bilete cu coduri de bare (câte un validator pentru fiecare uşă de acces), instalaţie de numărare a călătorilor, un computer de bord, suporturile necesare montării echipamentelor şi cablării corespunzătoare.

Softurile acestor dispozitive trebuie să fie compatibile cu sistemul AFC/e-ticketing ce urmează a fi implementat în Galaţi, furnizorul fiind obligat să ia legătura cu consorţiul care instalează AFC pentru compatibilizarea dispozitivelor.

Cine este furnizorul autobuzelor

BMC Truck & Bus este pe piaţa de vânzare a autovehiculelor comerciale din 2002, până în 2008 fiind unic distribuitor în România al autovehiculelor marca BMC, produse în Turcia. Compania a început să fabrice autobuze în 2013, iar până acum a produs doar 200 de bucăţi, dintre care a vândut un pic mai mult de jumătate. Cu alte cuvinte, contractul cu Galaţiul este unul dintre cele mai importante din istoria companiei.





Astfel de mijloace de transport circulă prin Constanţa, Ploieşti, Sibiu, Alba Iulia, Târgu Jiu, Caransebeş şi Iaşi, iar conducerea companiei se laudă că a încheiat un contract important pentru a livra circa 150 de unităţi în Dubai, în următorii doi ani.



„Până în anul 2008, am vândut peste 2800 de autovehicule. Deci ştim ce înseamnă vânzare prin licitaţie publică. Prin 2008-2009, BMC Turcia a avut ceva probleme financiare astfel încât si-a încetat activitatea. Deci nu există nicio legătură între BMC Romania şi BMC Turcia. Eram unici distribuitori fără legatură de reprezentanţă. Aveam pur si simplu doar un contract de distribuţie. Când BMC Turcia şi-a încetat activitatea, noi am rămas fără obiectul vânzarii, nu mai aveam ce să vindem. În acel moment ne-am hotărât să producem în România un autobuz, fără nicio legătura cu BMC Turcia, pe investiţie proprie”, a explicat Silvia Colacea, directorul executiv al BMC Truck & Bus.

„Eurobus Diamond nu are nicio legătură cu marca BMC. S-a spus că nu suntem producători, ci o societate din Ciorogarla care ansamblează. Nu este adevarat, suntem producători. Certificatul de omologare emis de RAR atestă asta. În plus, nu am avut niciodată datorii la statul român. Se poate verifica cifra de afaceri, nu suntem o societate din Ciorogarla care s-a apucat ieri să ansambleze un autobuz, aşa cum s-a speculat", a adăugat aceasta.

Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, firma are trei acţionari: KILIC SINAN (53.74%), KILIC ERHAN (41,93%) şi KILIC HAKAN (4,33%). Toţi sunt cetăţeni turci, dar au dobândit şi cetăţenia română.

