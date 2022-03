Artistă din Ucraina, care şi-a pierdut  toate lucrările în război: „Mai am voinţă, viaţă şi creativitatea mea...”

Anna Potri a fugit din calea bombardamentelor şi a venit în oraşul Galaţi, acolo unde locuieşte şi în prezent.

Tânăra s-a implicat încă de la început în acţiuni de voluntariat, a tradus pentru refugiaţii ucraineni şi a oferit o mână de ajutor oamenilor din ţara ei. Până lucrurile se vor linişti în Ucraina, a decis să rămână în Galaţi şi să-şi caute un loc de muncă.

„Printre ucrainenii care au decis sa rămână pentru un timp la noi, se afla şi astfel de oameni talentati. Şi pentru că nu sunt obisnuiţi să trăiască din mila altora, şi pentru că simt şi vor să dăruiască din ce au al lor, Anna fiind un exemplu, au nevoie de ajutor în găsirea unui loc de muncă aici, în România” , Dana Hâncu, preşedinta unei asociaţii, care s-a ocupat de cazarea şi asigurarea hranei pentru sute de refugiaţi.

Anna vorbeşte fluent cinci limbi străine, printre care şi româna. Este artist, designer, creează ilustraţie digitală, conţinut animat şi video, poate ilustra cărţi, reviste şi site-uri web.

„Numele meu este Anna Potri. Sunt din Ucraina. Acum locuiesc în Galaţi, România. Sunt artist şi designer. Mulţi ani am realizat picturi într-o tehnică unică de patchwork, am ţinut expoziţii şi prelegeri. În ultimii ani am pictat cu acuarele. Anul trecut am început să creez ilustraţie digitală. Am învăţat Photoshop şi Illustrator.

Creez lucrări în diverse stiluri şi tehnici, realizez conţinut animat şi video. Puteţi vedea munca mea pe site-ul meu, pe Behance, Instagram. Pot ilustra cărţi, reviste, site-uri web. Lucrez şi cu site-uri în Word Press. Pot lucra în Excel, Office şi Jira. Vorbesc fluent engleza, ucraineana, rusa. spaniola, româna. Caut orice job legat de desen şi ilustratie”, scrie Anna, pe Facebook.

Toată munca Annei de până acum a rămas în Ucraina, însă tânăra speră să aibă o şansă în România şi să poată crea din nou.

„Toate lucrările mele au rămas în Ucraina. Toate uneltele, periile şi vopselele mele au rămas în Ucraina. Şi nu ştiu dacă le voi putea recupera vreodată. Dar mai am voinţă, viaţă şi creativitatea mea (în sfârşit o tabletă în care pot crea artă digitală). Cred că totul va fi bine! Sunt recunoscătoare pentru orice ajutor!”, adaugă artista din Ucraina.

