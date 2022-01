Ambarcaţiuni din hârtie construite de studenţii navalişti. Premiul cel mare: bărcuţa care a ţinut peste 700 de grame

„Paper Boat” este o competiţie destinată studenţilor navalişti de anul I, prin care se testează cunoştinţele teoretice legate de structura navei şi de modul de ambarcare, într-un mod distractiv şi antrenant.

Bărcile din hârtie au fost mai întâi cântărite, apoi s-au dat la apă şi au fost încărcate gradual cu greutăţi, pentru a se verifica rezistenţa lor. Premiul cel mare a fost obţinut de barca care a reuşit să susţină peste 700 de grame.

„Paper Boat este un concurs pe care noi îl facem anual, după modelul celor din Rostock, Germania. Doar anul trecut nu l-am organizat, din cauza pandemiei. Am declarat această ediţie locală, pentru faza naţională am vorbit deja cu Academia Navală <<Mircea cel Bătrân>>, Universitatea <<Ovidius>> şi Universitatea Maritimă din Constanţa. După etapa naţională vom organiza şi faza internaţională cu Universităţile din Turku (Finlanda), Rostock (Germania), Gdańsk (Polonia) şi Genova (Italia)”, a explicat dr. Gabriel Popescu, decanul Facultăţii de Arhitectură Navală din cadrul UDJ Galaţi.

Pe podium au urcat: Adelin Tănase, cu ambarcaţiunea Delta (premiul I), Cosmin Zugravu, cu bărcuţa Celebrity Infinity (premiul II) şi Ştefan Raţă, cu nava Poseidon (premiul III), toţi studenţi în anul I.

„Cred că a contat faptul că am studiat puţin înainte. Am citit despre rezistenţa materialelor şi structura navei. Realizarea prototipului nu mi-a luat foarte mult, însă am făcut mai multe copii, pe care le-am testat”, a spus Adelin Tănase, student.

Ambarcaţiuni din hârtie de copt

De asemenea, au fost acordate şi premii pentru creativitate. A contat în primul rând structura, apoi modalitatea de ambarcare a navei, dar şi hârtia: unele au fost realizate din hârtie de copt, care e un pic cerată şi ajută ambarcaţiunea să nu intre aşa de uşor la apă.

„Am constatat, cu plăcere, că vom da şi premii pentru creativitate, avem cel puţin patru ambarcaţiuni care sunt foarte frumos realizate. I-am sfătuit pe studenţi să le transpună, cu ajutorul programului Autocad, pe calculator. E o modalitate prin care încercăm să-i aducem împreună pe tineri, să îi determinăm să înveţe cu plăcere, găsind o utilitate practică şi interesantă”, a declarat şef lucrări Alina Modiga, tutorele studenţilor de anul I de la Facultatea de Arhitectură Navală.

Concursul s-a desfăşurat cu respectarea tuturor regulilor de protecţie împotriva virusului Covid 19.

