Acuzaţii după controlul Ministerului Sănătăţii la Spitalul de Urgenţă din Galaţi: „Doamna medic veterinar ne-a chemat la raport fără nicio protecţie“

Spitalul de Urgenţă din Galaţi este cel mai mare din regiunea de sud-est a României, cu 1.350 de paturi şi peste 2.200 de angajaţi. În momentul de faţă, din cei 2.200 de angajaţi au fost testaţi 1.860 şi 157 de persoane au fost depistate pozitiv, dintre care 60 s-au vindecat şi 67 de persoane sunt asimptomatice. 22 de persoane sunt internate în prezent în spital. Toate secţiile spitalului sunt funcţionale.

La Terapie Intensivă sunt 138 de angajaţi, dintre care 13 sunt infectaţi, iar 9 sunt asimptomatici. 4 angajaţi de la Terapie Intensivă sunt internaţi în spital. La Unitatea de Primiri Urgenţe sunt 188 de angajaţi şi 7 persoane sunt infectate. În momentul de faţă sunt doi pacienţi confirmaţi cu COVID-19 la Terapie Intensivă. Autorităţile sanitare şi cele judeţene au ţinut să dezmintă miercuri, 22 iulie, o serie de informaţii transmise în ultimele zile de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi şi Ministerul Sănătăţii.

”Vreau să fac un apel tututor gălăţenilor şi întregii ţări că Spitalul de Urgenţă funcţionează şi a funcţionat şi aceste patru luni de zile la capacitate maximă. Da, avem şi cadre medicale infectate, dar nu au fost infectate datorită statului la cafeluţă, aşa cum au încercat unii să ne discrediteze. Colegii noştri sunt la datorie şi sunt alături de voi, sunt aici pentru voi. Anchetele epidemiologice sunt finalizate parţial. Este o transmitere comunitară a virusului. Aceasta este concluzia anchetelor epidemiologice. Doamnele epidemiologi de la Constanţa, au venit duminică, au stat 3 ore, au cerut anchetele epidemiologice şi au constatat că forma, nu fondul, este legal. Au plecat apoi, spunându-ne că îi aşteaptă turiştii de pe litoral şi acesta a fost ajutorul din partea Ministerului Sănătăţii. Acele cadre medicale, epidemiologi, care trebuiau să ne ajute şi să stea printre noi, au plecat a doua zi. A doua, a treia zi a venit controlul de la corpul de control al ministrului. Doamna medic veterinar ne-a chemat la raport fumând ţigară după ţigară, fără nicio protecţie, şi au pretenţia de la noi să purtăm echipamente de protecţie corespunzător. Au văzut cadrele medicale de la Unitatea de Primiri Urgenţe pe geam şi mi-au atras atenţia că <<de ce vor să bea apă?>>, stând în combinezoane, da? Am contestat în instanţă inexistenţa anchetelor epidemiologice şi acel circuit închis din Ambulatoriu”, susţine Valentina Alina Dobrea, managerul Spitalului de Urgenţă din Galaţi.

Acuzaţii la adresa Direcţiei de Sănăte Publică

Acesta susţine că Direcţia de Sănătate Publică Galaţi i-a lăsat să se descurce singuri în ceea ce priveşte testarea personalului medical din spital

”Din 2.196 de cadre medicale, 98 de cadre medicale astăzi sunt infectate, din care 66 sunt la domiciliu, iar restul sunt internate în spital. Testăm în continuare personalul medical pentru că vrem să ştim adevărul. 90% sunt asimptomatici. Gastroenterologia este închisă în prezent pentru dezinfecţie, urmează să facem dezinfecţie şi pe secţia de Chirurgie Vasculară. S-au mai pozitivat pacienţi care erau în zona critică, la Terapie Intensivă, în zonele tampon, şi au fost trimişi către spitalele suport COVID, dar acest lucru se întâmplă zilnic, iar infecţiile terminale se fac zilnic. Nu este o excepţie acum, că a venit virusul. Noi facem astfel de dezinfecţii de ani de zile. Direcţia de Sănătate Publică trebuia să se preocupe de găsirea laboratoarelor pentru testarea personalului medical. Noi trebuia să testăm personalul medical în 5 zile, conform deciziei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Nu am putut să testăm pentru că tot noi am găsit ajutor din partea Spitalului de Copii şi a Spitalului de Boli Infecţioase. Pentru Terapie Intensivă, tot Spitalul de Copii ne va ajuta cu trei asistente de Terapie Intensivă. Personalul de la Terapie Intensivă deserveşte Blocul Operator, Terapia Intensivă COVID, Terapia Intensivă NONCOVID. Sunt deja trei puncte şi al patrulea punct, mă refer la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă, ar fi prea mult pentru personalul medical”, precizează managerul Spitalului de Urgenţă din Galaţi.

Conducerea Spitalului de Urgenţă, ameninţată de Unifarm

Acesta vine cu o acuzaţie gravă la adresa conducerii Unifarm, despre care spune că i-a ameninţat după ce au refuzat un lot de combinezoane şi măşti FFP2 pentru că erau neconforme.

”Zilnic se înregistrează la Registratura spitalului câte 50 de cereri de concedii de odihnă. Pentru că avem 98 de cadre medicale infectate, aceste cereri de concedii au fost retrase, sistate, iar cei care sunt infectaţi, sunt înlocuiţi de cadre medicale din Spitalul Judeţean. Avem nevoie de unitatea mobilă de Terapie Intensivă, dar ne trebuie cadre medicale. Am făcut 10 adrese către Direcţia de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii. Ne trezim nopţile cu unităţi, şi cu PCR-uri, că aşa este obiceiul ministerului, cum ne-am trezit şi cu combinezoane şi cu măşti FFP2 de la Unifarm şi le-am trimis înapoi pentru că erau neconforme. A ţinut domnul director de la Unifarm să ne ameninţe că are el grijă de noi. Asta s-a întâmplat acum o lună şi jumătate când toată lumea trebuia aprovizionată de Unifarm”, susţine Valentina Alina Dobrea.

Spitalul Judeţean este deschis pentru toţi pacienţii

Conducerea Consiliului Judeţului Galaţi a ţinut să dea asigurări că spitalul judeţean este deschis pentru toţi bolnavii, nu numai pentru persoanele infectate cu noul coronavirus şi că există stocul necesar de echipamente, materiale sanitare şi dezinfectanţi.

”Vrem să le spunem oamenilor că echipa de la Consiul Judeţului şi echipa de la Spitalul de Urgenţă este interesată de ce se întâmplă cu oamenii, cu cetăţenii şi cu sănătatea lor. Într-adevăr, situaţia este delicată pentru că nu ne-am mai confruntat cu o astfel de pandemie, cu un astfel de virus. Este o situaţie nouă pentru toţi, dar aceşti oameni care sunt aici îşi fac treaba. Dacă ne uităm pe cifre, sunt 4-4,5% din cadrele medicale care au contractat acest virus. Unii dintre aceştia nu au ştiut că s-au infectat şi au venit la serviciu. Este o situaţie generală în toată România. Ne-am îngrijit să avem permanent echipamente, materiale sanitare şi dezinfectanţi pentru ca angajaţii spitalului să se poată proteja şi pe ei, şi pe alţii. Epidemiologii veniţi de la Constanţa au concluzionat că se respectă circuitele în spital, că are dezinfectanţi şi materiale sanitare şi că nu reprezintă o problemă, aşa cum încearcă unii să o transforme şi să pună o pată neagră pe imaginea celei mai mari unităţi medicale din regiune”, spune Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi.

”Nu cred că un medic veterinar sau un jurist au competenţa să verifice un spital”

Acesta susţine că verificările făcute de corpul de control al ministrului Sănătăţii au fost făcute de persoane care nu aveau competenţa de a efectua astfel de controale.

Au venit două echipe de control de la Ministerul Sănătăţii, una de epidemiologi şi o echipă de la corpul de control, formată dintr-un medic veterinar, un jurist şi un medic radiolog. Să mă ierte Dumnezeu, dar nu cred că un medic veterinar sau un jurist au competenţa să verifice un spital din punct de vedere epidemiologic. Sunt trataţi 14-15.000 de oameni în Spitalul Judeţean, de către aceşti oameni”, susţine Costel Fotea.

Capacitatea secţiei de Terapie Intensivă va fi aproape dublată

”S-a achiziţionat un al doilea aparat de testare PCR Real Time cu bani de la Ministerul Sănătăţii. Problema pe care o avem nu numai noi este lipsa de reactivi şi de kituri care nu se găsesc pe piaţă. Avem rugămintea la Ministerul Sănătăţii şi la domnul ministru Tătaru să ne ajute cu soluţii concrete, nu doar cu sfaturi, pentru ca asta am primit până acum. Spitalul Judeţean este pe ultimii metri în ceea ce priveşte procedura de achiziţie pentru ventilatoare mecanice. Noi, de la Consiliul Judeţean am alocat bani pentru achiziţia a 15 ventilatoare mecanice fixe şi 9 mobile pentru Terapie Intensivă. În Secţia de Terapie Intensivă sunt la ora actuală 45 de paturi, dintre care 7 sunt persoane cu COVID. Vom dubla capacitatea secţiei de Terapie Intensivă de la 7 paturi la 12-13 paturi cu ventilaţie mecanică. Este nevoie de personal medical pentru unitatea mobilă de Terapie Intensivă şi avem încredere că Ministerul Sănătăţii ne va ajuta. Avem nevoie de cel puţin 15 cadre medii, asistente. Sunt controale şi în prezent la spital de la Direcţia de Sănătate Publică. Sunt şi persoane, puţine la număr, care nu au purtat mască, dar în general credeţi-mă că aceşti oameni sunt responsabili, am încredere totală în ei. În primul rând, se protejează pe ei şi îşi protejează şi familiile. Am alocat 4,5 milioane de lei pentru Terapia Intensivă de la Spitalul de Boli Infecţioase. Suntem în faza de elaborare a proiectului tehnic pentru amenajarea unei clădiri pentru Terapie Intensivă şi pentru a achiziţiona aparatura necesară, paturi, ventilatoare, injectomate şi monitoare”, precizează Costel Fotea, preşedinte CJ Galaţi.

