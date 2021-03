Cum îi ceartă un constructor restanţier pe consilierii locali care ar trebui să-i aprobe banii pentru asfaltare VIDEO

Miercuri s-a consumat un nou episod din războiul primarului PSD Cristi Valentin Misăilă cu aleşii locali din majoritatea PNL-USR-PLUS. Edilul Focşaniulu a convocat pentru această zi o şedinţă extraordinară de consiliu local, având pe ordinea de zi aceleaşi proiecte care bat pasul pe loc de mai bine de o lună, privind repartizarea excedentului bugetar şi aprobarea tragerii unei tranşe din împrumutul de 70 de milioane de lei contractat de la bancă de Primăria Focşani pentru o serie de lucrări de investiţii.

Din lipsă de cvorum, şedinţa nu s-a mai ţinut, aleşii de la PNL şi USR-PLUS reproşându-i edilului că nu s-a consultat cu ei înainte de a convoca şedinţa. Prilej pentru primarul Misăilă să aducă o nouă serie de acuzaţii „coaliţiei anti-Focşani”, cum a numit el majoritatea din Consiliul Local.

Aşa cum a făcut şi la şedinţele din urmă, când a adus în sală directori de şcoli să pună presiune pe aleşii majoritari, de data aceasta primarul a chemat şi constructori, pentru a se plânge că din cauza blocajului din consiliul local nu-şi pot încasa banii pe lucrări. Unul dintre aceştia a fost patronul firmei Geacons SRL, o firmă vasluiană administrată de Nelu Gălbenuş, care a avut şi are o serie de lucrări la Focşani.

Nici mai mult, nici mai puţin, acesta i-a certat pe consilierii locali care au lipsit de la şedinţă şi care ar fi trebui să-i aprobe banii pentru investiţia de pe strada Căpitan Creţu Florin, acolo unde a locuit primarul Misăilă până nu demult.

„Nu am luat nici un ban pe lucrarea asta şi aş vrea să ştiu dacă un consilier local care nu se prezintă aici dacă poate să cumpere o pâine fără un ban. Am angajaţi, oamenii trebuie să-i plătesc. Sper să se îndrepte pe drumul cel bun, să se gândească că nu poate să meargă la infinit să nu se prezinte. Nu am mai întâlnit aşa ceva. Să nu te prezinţi mi se pare o chestie…Nu ştiu de ce s-a pus pe lista de consilieri dacă nu poate să participe. Stai acasă frate, lasă-l pe altul, mai sunt alţii care aşteaptă la rând”, a rostit Nelu Gălbenuş, încurajat de primarul Misăilă.

Ce nu a spus constructorul este că respectiva stradă ar fi trebuit să o finalizeze de mult timp. Contractul pentru strada Cpt Creţu Florin şi strada Aleea Parc, dar şi pentru reabilitarea şi modernizarea străzilor Revoluţiei şi Aleea Sudului au fost semnate încă din martie 2018, adică acum trei ani.

Tot anul trecut pe această stradă s-a lucrat cu viteza melcului, aşa cum acelaşi constructor a procedat şi cu străzile Al.Sahia, Fundătura Al.Sahia şi Lunei, unde contractul a fost prelungit nejustificat iar Curtea de Conturi a menţionat în raportul dat publicităţii recent că Primăria nu a calculat şi pretins executantului penalităţile la care era îndreptăţiţă, conform clauzelor contractuale.

„Nu au fost deduse din valoarea lucrărilor consemnate în situaţiile de plată ce au însoţit facturile emise şi transmise de executanţi penalităţile prevăzute în contracte, calculate conform întârzierilor în execuţie constatate. În acest mod, obligaţiile de plată faţă de executanţii lucrărilor, înregistrate în contabilitatea UATM Focşani, au fost supraevaluate şi în consecinţă au fost efectuate plăţi nelegale din bugetul local, la nivelul penalităţilor care nu au fost calculate şi deduse din valoarea facturilor”, se arată în raportul Camerei de Conturi Vrancea. Raportul menţionează şi o abatere de peste 126.000 de lei, reprezentând exact penalităţile aferente acestui contract, sau altfel sus sumele plătite ilegal de primăria Focşani.

Ce spun reprezentanţii PNL-USR-PLUS despre neparticiparea la şedinţa Consiliului Local

„Primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, a convocat din nou o şedinţă de Consiliu Local fără a se consulta, în prealabil, cu majoritatea PNL - USR - PLUS, în vederea stabilirii unor principii de colaborare pe linie administrativă. În contextul în care majoritatea PNL - USR - PLUS nu dispune de doi consilieri care au fost numiţi în funcţii guvernamentale, urmând a fi înlocuiţi de supleanţi în Consiliul Local Focşani, era firesc şi principial să existe o comunicare pe aceste aspecte între edil şi consilierii PNL - USR - PLUS. În stilu-i caracteristic, primarul Misăilă a convocat o nouă şedinţă de Consiliu Local doar pentru a se război cu majoritatea din CL, nefiind preocupat în mod real să colaboreze instituţional. ”Bine în Focşani”, asta ar trebui să facă managerul oraşului pentru cetăţenii lui. Şi împreună cu echipa de consilieri să conceapă şi să pună în practică proiecte pentru municipiu. Timpul în care se puneau pe ordinea de zi 10 proiecte din care 2 pentru oraş şi 8 pentru prieteni a trecut. Timpul când se serveau la pachet proiecte aşa cum se mutilau la pachet legile justiţiei a trecut. Îl invităm pe edilul oraşului să propună Consiliului Local proiecte pentru binele locuitorilor. Îl invităm să vină în anul 2021 şi să discutăm despre concepte de digitalizare, smart city, calitatea mediului, a apei, despre sănătate sau educaţie, despre trafic rutier şi e-mobilitate. Trebuie asfaltate şi străzile oraşului, trebuie renovate/extinse/înfiinţate parcuri. Trebuie săli de sport şi locuri de joacă. Haideţi să le discutam pe rând, cu experţi, şi nimeni nu va mai crede că nuanţele de gri sunt pregnante în pachetele de proiecte atât de dragi dumneavoastră. Noi vă propunem pentru următoarea şedinţă (organizată ordinar sau extraordinar dar niciodată din pripă sau politicianist) să ne aşezăm şi să discutăm pe următoarele subiecte: tranziţia spre o economie verde; transformarea digitală; creşterea economică inteligentă, sustenabilă şi incluzivă; Coeziunea socială şi teritorială; Sănătate şi rezilienţă instituţională; Copii, tineri, educaţie şi competenţe. Mai mult, recent justiţia a dat dreptate noilor viceprimari de Focşani, Ana Maria Dimitriu şi Alexandra Tătaru, un motiv în plus de reflecţie pentru primarul PSD. În acest context, consilierii PNL - USR - PLUS nu vor intra în ”jocul” şedinţei convocate pe 10 martie 2021 de primarul Misăilă şi-i cer acestuia să dea dovadă de înţelepciune”, potrivit unui comunicat PNL-USR-PLUS.

