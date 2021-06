Salvatori de profesie, dar şi în timpul liber. Doi pompieri - tată şi fiu - sunt donatori constanţi de sânge

Preţuirea şi grija faţă de viaţa semenilor, alături de curaj şi devotament, sunt calităţile esenţiale care fac dintr-un pompier un salvator adevărat.

Plutonierul adjutant Poiană Nicuşor şi sergentul major Poiană Claudiu demonstrează că în cazul pompierilor vrânceni aceste valori sunt perpetuate din tata în fiu.

Nicuşor Poiană, în vârstă de 47 ani, lucrează în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea de aproximativ 15 ani, la Staţia de Pompieri Vidra.

Fiul său, Claudiu Cosmin Poiană, în vârstă de 22 ani, a ales să-l urmeze în carieră pe tatăl său în urmă cu trei ani.

Prin natura profesiei au de-a face zilnic cu suferinţele oamenilor aflaţi în situaţii dificile. Tatăl a adunat în cei 15 ani de activitate multe poveşti, salvând oameni din flăcări, resuscitând pacienţi aflaţi în stop cardio-respirator iar în una din misiuni a ajutat la naşterea unei fetiţe.

Nicuşor şi Claudiu Poiană, la centrul de donare FOTO ISU Vrancea

Fascinat de munca tatălui, Claudiu a ales să-şi urmeze părinte în carieră, absolvind acum trei ani cursurile Şcolii de Subofiţeri de Pompieri „Pavel Zăgănescu‟ Boldeşti.

La rândul său, are la activ misiuni de salvare de vieţi omeneşti, un tânăr de 30 de ani, fiind astăzi în viaţă datorită intervenţiei prompte a lui Claudiu.

Împreună, au înţeles cât de importantă este orice faptă care vine în sprijinul celor năpăstuiţi de soartă.

Când nu salvează oameni din flăcări sau accidente, Nicuşor şi Claudiu Poiană merg la Centrul de Transfuzie Sanguină Vrancea pentru a dona sânge. La fel s-a întâmplat şi de curând, când cei doi au donat sânge pentru o cauză bună.

Cu toate că sunt donatori de mai mulţi ani, a fost pentru prima dată când tatăl şi fiul au participat împreună la o acţiune de donare.

”Aveam 18 ani când am început să donez sânge, eram în liceu când am venit în ajutorul unui vecin care urma să treacă printr-o operaţie. De atunci au trecut 30 de ani, şi, la fiecare apel umanitar, am răspuns prezent. L-am învăţat şi pe fiul meu să facă la fel, având în vedere că donarea de sânge este benefică atât pentru organismul nostru, cât şi pentru salvarea vieţii unei persoane aflate în nevoie. Meseria noastră, ne oferă mulţumirea de a ne apăra semenii indiferent de riscurile la care ne expunem, dar, totodată, înseamnă satisfacţia că te duci să salvezi viaţă unui om, viaţa unui animal, sau bunurile cuiva. Aceeaşi satisfacţie o trăim şi când donăm sânge”, spune plutonierul adjutant Nicuşor Poiană.

Fiul şi tatăl lucrează la aceeaşi staţie de pompieri FOTO: ISU Vrancea

La fel ca şi tatăl său, Claudiu Poiană a ales să doneze sânge pentru a da o mână de ajutor semenilor.

„Văzându-l pe tata că vine mereu acasă şi ne povesteşte toate intervenţiile pe care le-a avut, a trezit în mine spiritul de salvator. El a fost modelul meu în viaţă şi mi-am dorit dintotdeauna să pot reuşi să fac ceea ce face el. O contribuţie importantă a avut-o şi mama. Ea a fost mereu lângă mine şi m-a susţinut în tot ceea ce mi-am propus, chiar m-a îndrumat să urmez această carieră. A fost foarte fericită când am fost admis la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldeşti. Ştia că, asemeni lui tata, o să fiu un bun pompier şi o salvez multe vieţi. Nu întâmplător am ales să fac parte din echipajul SMURD. Pe tinerii de vârsta mea, şi pe cei care nu au donat niciodată sânge până acum, îi îndemn să învingă frica şi să se gândească, în primul rând, la faptul că vor salva o viaţă‟, mărturiseşte Claudiu.

Cei doi salvatori donează constant sânge FOTO: ISU Vrancea

