Recordurile din Vrancea, campioana la recenzare. Populaţia rurală creşte încontinuu, în timp ce Focşaniul se înjumătăţeşte

Judeţul Vrancea a ieşit pe primul loc la recensământul populaţiei din acest an, cu un procent de recenzare de 109%.

Primele date preliminare vor fi făcute publice abia în luna decembrie, dar deja se desprind câteva concluzii în urma acestui recensământ, şi anume că populaţia judeţului a crescut în unele localităţi, dar a şi scăzut dramatic în unele, cum ar fi municipiul reşedinţă de judeţ. În România urmează acum etapa post recensământ, de reverificare a datelor culese în anumite localităţi, care va fi realizată de către lucrătorii de la statistică.

Previzibil, creşterea cea mai mare a numărului de locuitori o înregistrează comuna Slobozia Bradului, care are o populaţie preponderent de etnie romă. Slobozia Bradului va deveni oficial cea mai populată comună din judeţ, cu peste 9.380 de locuitori, faţă de 6.447, cât a numărat populaţia în 2011, devansând astfel comunele Vulturu şi Suraia, campioane la vechiul recensământ.

„Era de aşteptat, pentru că la noi în comună se nasc peste 300 de copii în fiecare an, iar mortalitatea este foarte redusă, circa 30 de persoane pe an. Am fi fost şi mai mulţi, pentru că avem 180 de familii care trăiesc în diaspora care nu au fost recenzate. În aceste familii s-au născut copii care nu au certificat românesc, dar la un moment dat se vor întoarce şi vor solicita. Pentru noi este foarte bine că a crescut populaţia, sigur vom avea şi fonduri mai multe pentru dezvoltarea comunităţii”, a declarat pentru „Adevărul“ Merlin Ivancea, primarul comunei Slobozia Bradului.

De altfel, Vrancea mai are încă trei comunităţi cu populaţie numeroasă de etnie romă, respectiv Homocea, Sihlea şi Tîmboieşti, unde de asemenea numărul populaţiei este în creştere faţă de recensământul vechi.

În schimb oraşele sunt în cădere liberă, toate cele cinci comunităţi urbane din judeţ situându-se din punct de vedere al populaţiei cu mult sub rezultatele recensământului din 2011.

Cea mai dramatică scădere o regăsim în municipiul Focşani, unde din informaţiile noastre populaţia recenzată a fost în număr de 58.000 locuitori.

Este drept, în Focşani a existat o rată mai slabă de recenzare, puţin peste 80%, iar cifrele finale ar putea arăta altfel, după ce se va aplica recenzarea din surse administrative. Adică persoanele care nu s-au recenzat vor fi căutate în baza de date a instituţiilor şi introduse în statisticile finale, o situaţie cel puţin bizară, care ar putea să nu reflecte realitatea. La precedentele recensăminte, Focşaniul a avut 103.210 locuitori în 2001 şi 79.315 in 2011.

Specialiştii susţin că există şi o explicaţie a acestui rezultat slab la Focşani, cauzat de faptul că mulţi locuitori s-au recenzat după rezidenţă şi nu după domiciliu, ceea ce conform legii este corect.

Din rezultatele recensământului reiese că toate localităţile rurale din jurul Focşaniului şi-au crescut populaţia, iar aici se pare că primarii şi-au făcut din plin datoria.

Urmează post-recensământul

La nivelul judeţului Vrancea, populaţia stabilă este în jur de 330.000 de locuitori, faţă de 340.000 în 2011, dar după aplicarea filtrelor, adică eliminarea persoanelor care s-au recenzat de două ori, populaţia finală se va apropia de cifra estimată, care a fost pentru Vrancea de 309.000.

Populaţia estimată este rezultată din firele statistice, care arată că sporul natural negativ a fost în medie de 3.000 de persoane anual.

Recensământul populaţiei şi locuinţelor nu s-a încheiat. Urmează etapa post recensământ, în care se vor reverifica două sectoare, respectiv în localitatea cu datele cele mai bune la recenzare, Slobozia Bradului şi cele mai slabe, fiind vorba de Focşani.

„Va fi verificat doar un sector din cele 73 câte au fost în municipiul Focşani. La fel şi în Slobozia Bradului. Verificarea va fi făcută de către colegii noştri statisticieni, iar la final se vor confrunta datele obţinute în prima etapă cu cele din etapa a doua, ocazie cu care vom afla şi dacă recenzorii şi-au făcut treaba bine”, ne-a precizat Vasile Apostu Croitoru, directorul Direcţiei Judeţene de Statistică Vrancea.

