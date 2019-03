Primarul Focşaniului, în război cu Consiliul Naţional de Combaterea Discriminării: „Plătesc, dar nu sunt de acord cu cenzura cetăţenilor“

Primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, este în război deschis cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Instituţia l-a amendat în luna ianuarie, cu suma de 2.000 de lei, dar l-a şi obligat pe edil să publice pe site-ul Primăriei Focşani hotărârea CNCD prin care a fost sancţionat în unanimitate de membrii acestui organism.

Mai mult decât atât, primarul a fost obligat să şteargă de pe Facebook postarea cu privire la apartenenţa etnică a unor persoane care locuiesc în blocul G2, pe care Primăria Focşani vrea să-l demoleze, dar şi comentariile de la postare, considerate rasiste. Amenda a venit după ce primarul nu s-a conformat avertismentului primit anul trecut în acelaşi caz.

"Fapta primarului Municipiului Focşani de a emite un comunicat prin care a făcut trimiteri la apartenenţa etnică a unor persoane care au datorii la cheltuielile de întreţinere, constituie discriminare şi încalcă dreptul la demnitate potrivit art. 2 alin. (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Fapta se sancţionează cu avertisment contravenţional. Totodată, s-a constatat că menţinerea unor comentarii rasiste pe pagina sa de socializare reprezintă, în mod similar, discriminare şi încălcarea dreptului la demnitate. Pentru această faptă reclamatul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 2000 lei. Colegiul director recomandă domnului primar să se abţină de la utilizarea unui limbaj neadecvat, de natură să genereze discriminare şi să şteargă de pe pagina sa de socializare mesajele cu caracter rasist. Prin hotărâre, reclamatul este obligat să publice pe pagina de internet a primăriei o copie a hotărârii C.N.C.D., respectând datele cu caracter personal ale părţilor.Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenţi (7)", se arată în decizia Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Primarul Cristi Misăilă anunţă însă că va contesta amenda primită şi nu va da curs cerinţelor CNCD, întrucât această instituţie impune limitarea libertăţii de exprimare a focşănenilor.

“Din păcate însă, Consiliul Director al CNCD a considerat că nu trebuia să permit focşănenilor să se exprime şi mi-a impus să şterg toate comentariile lăsate de aceştia pe facebook. Întrucât nu am făcut acest lucru, am fost amendat cu suma de 2000 de lei, în paralel cu obligaţia de publicare a deciziei pe site-ul Primăriei. Ceea ce poate nu au înţeles aceşti stimabili sau poate tocmai de aceea… priveşte faptul că pentru mine libertatea de opinie a cetăţenilor din acest oraş este mai presus de părerea unora ce ocupă vremelnic anumite funcţii. Eu nu am folosit niciodată expresii jignitoare sau discriminatorii şi nici nu încurajez aşa ceva. Nici în viaţa reală şi nici pe platformele on-line. Ba chiar am militat în permanenţă pentru dialog şi pentru un limbaj civilizat. De aici însă şi până la a şterge toate acele comentarii care nu convin unora şi altora… e cale lungă. Iată de ce anunţ în mod public că îmi menţin părerea că nu am discriminat pe nimeni când am afirmat că cine a făcut datorii trebuie să le şi plătească, iar în privinţa comentariilor pentru care am fost amendat, nu le voi şterge, deoarece ele nu îmi aparţin. Cât despre sancţiune, îmi rezerv dreptul de a o contesta în instanţă. Dacă trebuie să plătesc, voi plăti! Dar eu unul, pentru nimeni şi nimic, nu voi fi de acord şi nici nu voi impune vreodată cenzura cetăţenilor din Municipiul Focşani”, potrivit primarului Cristi Misăilă.

Edilul PSD din Focşani s-a mai aflat în atenţia publică şi cu alte declaraţii considerate discrininatorii. El a spus în luna ianuarie 2019 despre preşedintele Iohannis că se face vinovat de dezbinarea din ţară pentru că nu este ortodox.

“Din nefericire, în 2018, când ar fi trebuit să serbăm Centenarul Marii Uniri, în loc să fim marcaţi de o unitate şi o solidaritate, aşa cum ar fi în orice popor civilizat, am fost marcaţi numai de momente de dezbinare şi parcă mai mult ca oricând mulţi cetăţeni rău intenţionaţi din afara ţării şi din interiorul ţării, pornind de la cel mai înalt nivel al conducerii acestei ţări, au încercat doar să ne dezbine. Iată că suntem într-o situaţie total neplăcută, să ajungem să avem o guvernare ciuntită şi nici în acest moment să nu avem în două ministere extrem de importante miniştri pe post din considerente mai puţin ortodoxe. Pentru că nu avem un ortodox care să ne conducă, deşi suntem un popor ortodox”, a spus primarul Misăilă.

