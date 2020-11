Primarul Cristi Misăilă, aliatul liberalilor din Consiliul Local Focşani în schimbarea conducerii Administraţiei Pieţelor

Unul dintre subiectele tensionate de la şedinţa de marţi seara a aleşilor locali focşăneni a fost cel prin care s-a cerut revocarea mandatarului Consiliului Local la Administraţia Pieţelor Focşani, Vasile Melinte, consilier judeţean PSD. A fost vorba despre un proiect de hotărâre introdus suplimentar pe ordinea de zi de grupul de consilieri liberai, cu complicitatea primarului PSD Cristi Misăilă, care a semnat raportul de specialitate făcut de compartimentul Primăriei.

Extrem de revoltaţi, aleşii PSD au considerat că este un abuz această revocare, întrucât era necesar ca Vasile Melinte să fie invitat să-şi spună punctul de vedere.

„Consider că nu este normal să facem această revocare fără o analiză a situaţiei. Nu e bătut nimeni în cuie, dar trebuie să o facem în legalitate”, a spus pesedistul Radu Niţu.

„Domnule primar, dacă ştiaţi că se vine cu aceste proiecte, trebuia să îi chemaţi pe cei de la piaţă. Trebuia invitat domnul mandatar, să vă explice, să se apere, nu să i se aducă acuze fără posibilitatea să se apere. Propun să amânăm proiectul şi să-l invităm pe domnul mandatar să spună adevărul dânsului”, a menţionat şi liderul de grup al PSD, Mihai Nedelcu.

„Suntem pe site-ul Administraţiei Pieţelor Focşani şi culmea, puteţi verifica, raportul Consiliului de administraţie 2018-2019, unde scrie că venitul net a fost de 188.000 de lei. Vi se pare puţin? Piaţa Focşani este o instituţie de utilitate publică, pe mine mă interesează ca această instituţiei să-mi asigure tot ce este necesar, bunul mers atât al comercianţilor, cât şi cumpărătorilor”, a vorbit consilierul PSD Marius Iorga în apărarea conducerii de la Piaţă.

La rândul lor, consilierii USR-PLUS, prin vocea Alexandrei Tătaru, au aflat cu 5 minute înainte de şedinţă despre introducerea pe ordinea de zi a proiectului şi au cerut mai multe informaţii despre revocarea lui Vasile Melinte.

„S-a făcut mare tam-tam şi toţi focşănenii ştiau de la purtătorul de cuvânt al PSD că se închid pieţele. Din cauză că Administraţia Pieţelor nu a luat nicio poziţie în acest sens, să iasă cu un comunicat prin care să spună că pieţele nu sunt închise, ba mai mult s-a încercat închiderea unor pieţe, noi am considerat de cuviinţă să facem nişte schimbări acolo”, a venit cu explicaţie liberalul Nicu Tănase, ales preşedinte de şedinţă la „extraordinara” de marţi.

Cea mai consistentă intervenţie a avut-o Cristi Misilă, care şi de această dată i-a felicitat pe liberali pentru iniţiativă, aşa cum a făcut-o şi în şedinţa trecută, când au votat împotriva rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli a Administraţiei Pieţelor. De altfel, este cunoscut războiul pe care edilul PSD îl duce cu colegii săi de partid de la Administraţia Pieţelor.

„Deşi este un proiect propus de colegii consilieri PNL, am fost întru totul de acord cu el pentru că am semnat raportul de specialitate al compartimentului de specialitate. Dacă dăm puţin filmul înapoi şi ne gândim foarte bine, atribuţiile mandatarului, cât şi a consiliului de administraţie şi directorului Administraţiei Pieţelor erau de a dezvolta şi moderniza Piaţa. La solicitarea Administraţiei Pieţelor am aprobat 160.000 de lei pentru studiul de fezabilitate privind modernizarea Pieţei. Nu s-a făcut nici până în prezent acest studiu. La raportarea lunii iunie 2020, SC Administraţia pieţelor, fără să informeze Consiliul Local, a fost pe o pierdere de 250.000 de lei. L-aţi văzut cumva pe mandatarul consiliului Local venind aici în faţa dumneavoastră şi spunând că suntem într-o problemă? Au ţinut cu dinţii doar de Piaţa Moldovei, extinzând într-o ţigănie şi o debandadă totală tarabele pe domeniul public. Sincer să vă spun, mie ca primar şi ca reprezentant al cetăţenilor municipiului Focşani îmi este ruşine de cum arată Piaţa Moldovei. Dacă vorbim de închiderea oboarelor, s-a discutat foarte mult pe acest subiect în cadrul şedinţei de comitet local pentru situaţii de urgenţă. Am lăsat Administratiei Pietelor să gestioneze aplicarea legii. Ştiţi ce a făcut domnul Melinte? În loc să motiveze legalitateea sau ilegalitatea acestei decizii le-a spus cetăţenilor nemulţumiţi: duceţi-vă la Misăilă, nu pe el l-aţi votat!”, a primarul Cristi Misăilă spre satisfacţia liberalilor.

„Vă mulţumesc pentru acest cuvânt, pentru că dumneavoastră, ca primar, care aţi avut un mandat de 4 ani şi cunoaşteţi bine situaţia de la piaţă şi vreau să invit colegii de la PSD să dăm mâna cu toţii să reuşim să facem o piaţă la standarde europene. Domnul primar o să pună în fapte ce propunem noi”, a mai spus Nicu Tănase. De necesitatea schimbării mandatarului s-au arătat convinşi şi reprezentanţii USR-PLUS. „Când ai un monopol pe un serviciu şi să ieşi în pierdere, mie mi se pare o administrare foarte-foarte proastă. Consider că este justificată revocarea mandatarului”, a menţionat Corina Atanasiu.

Cu 11 voturi pentru revocare şi 8 împotrivă, Vasile Melinte a pierdut funcţia de mandatar de la Administraţia Pieţelor. La pachet cu schimbarea sa a venit şi propunerea privind numirea altui mandatar. Liberalii au propus-o pe Mihaela Beatrice Baclov, jurist la Direcţia de Sănătate Publică, care a candidat în această toamnă la funcţia de primar al oraşului Mărăşeşti, iar PSD l-a propus tot pe Vasile Melinte. Niciuna dintre propuneri nu a întrunit numărul necesar de voturi, astfel că procedura va fi reluată într-o şedinţă viitoare.

