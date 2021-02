Primar invitat să colaboreze cu majoritatea din Consiliul Local. „Nu aprob de nici un fel manipularea” VIDEO

De la alegerea celor doi viceprimari PNL şi USR-PLUS ai municipiului Focşani, contestată atât de primarul PSD Cristi Misăilă, cât şi colegii săi de partid aleşi locali, nu mai este deloc linişte în legislativul focşănean.

Primarul şi consilierii majoritari PNL-USR-PLUS au ajuns la cuţite, aceştia neînţelegându-se în chestiuni legate de administraţie, dar transformate în câmp de război politic.

Mărul discordiei îl reprezintă, deocamdată, modul cum primarul vrea să folosească banii din excedentul bugetar al anului trecut, când nu a putut să cheltuiască toate sumele repartizate pentru investiţii, dar şi cum şi-a propus edilul să repartizeze împrumutul contractat anul trecut de la bancă, tot pentru finanţarea unor investiţii.

Majoritarii din Consiliul Local îi reproşează edilului că este inflexibil, că nu discută cu ei proiectele înainte de a fi promovate şi, mai mult, nu este transparent cu sumele din bugetul local.

Din acest motiv, edilul a declanşat o campania mediatică de denigrare a aleşilor PNL-USR PLUS, cu precădere a celor două viceprimăriţe, folosindu-se de aparatul de comunicare pe care îl are din belşug la dispoziţia sa. Au trecut trei săptămâni de la debutul conflictului, iar reprezentantele PNL-USR-PLUS, care au primit între timp confirmarea în cele două funcţii de viceprimari, i-au răspuns edilului, solicitându-i să nu mai dezinformeze populaţia oraşului.

„Nu aprob de nici un fel dezinformarea şi manipularea. Consider că cetăţenii ar trebui să se informeze mai mult, să nu pice în nicio plasă mediatică, pentru că această agitaţie a păturilor sociale împotriva unei aşa-zise majorităţi toxice nu face deloc bine focşănenilor. Consider că am ajuns acolo, atât noi, consilierii PNL, USR-PLUS, cât şi ceilalţi, din alte partide politice, cu votul focşănenilor, iar primarul municipiului Focşani trebuie să nu se dezică de propriile declaraţii, că este primarul tuturor focşănenilor. Dumnealui a ajuns acolo tot prin vot, ca şi noi şi a spus că face administraţie şi nu politică”, a precizat Alexandra Tătaru, viceprimar din partea USR-PLUS.

Viceprimăriţa i-a făcut şi o invitaţie la dialog edilului, dar i-a sugerat şi să încerce adaptarea la noua situaţie, diferită faţă de mandatul trecut, când majoritatea politică a fost la discreţia sa.

„Acum, majoritatea este alta şi fiecare edil trebuie să se adapteze majorităţii din Consiliul Local. Consiliul Local este cel care trebuie să analizeze, cu rigurozitate, toate proiectele de hotărâre şi să voteze în cunoştinţă de cauză. Eu nu mă duc în Consiliul Local să votez fără să ştiu ce votez. Vreau să-i asigur pe toţi colegii mei, mai ales din educaţie, să nu considere că eu mă duc acolo să fiu împotriva lor, împotriva proiectelor pentru focşăneni”, a mai spus Alexandra Tătaru.

Pe de altă parte, reprezentanţii PNL-USR-PLUS din Consiliul Local au anunţat că ei nu sunt doar o maşină de vot, ci vor propune proiecte pentru dezvoltarea comunităţii. Unul dintre proiectele înregistrate joi la Primăria Focşani şi care se va afla pe agenda de lucru a Consiliului Local, care se va întruni săptămâna viitoare, se referă la obiectivul de investiţii "Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Centru de ştiinţe aplicate - Colegiul Naţional Unirea".

”Este o investiţie pentru dezvoltarea municipiului Focşani, realizată nu cu bani de la bugetul local şi nici din credite, aşa cum vrea domnul primar Misăilă. Compania Naţională de Investiţii alocă suma de 27, 157 milioane lei, adică aproape 97% din valoarea acestei investiţii. Sperăm ca secretarul municipiului să întocmească referatul de specialitate pentru acest proiect pentru prima şedinţă a Consiliului Local.”, a declarat viceprimarul Ana Maria Dimitriu (PNL).

Cum precizam, investiţia de la CN Unirea se va ridica la aproape 5 milioane de euro iar contribuţia municipalităţii va fi de doar un milion de lei.

