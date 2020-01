FOTO Pompierul care a abandonat o carieră inginerească în Italia pentru a salva vieţi în România. "Nu cred că puteam face o alegere mai bună"

La 23 de ani, Alexandru Rogojinaru este unul dintre cei mai tineri pompieri care activează în cadrul ISU Vrancea. În noiembrie 2018 a depus jurământul militar şi a intrat în rândurile salvatorilor vrânceni şi este recunoscător pentru faptul că a urmat cursurile Şcolii de Subofiţeri de Pompieri „Pavel Zăgănescu”, chiar dacă la un moment dat a fost aproape să urmeze facultatea în Italia, ţara unde a trăit aproape 15 ani, împreună cu părinţii săi.

“În anul 2003, după ce s-a născut sora mea, părinţii au hoarat să plecăm cu toţii în Italia. Din anul 2004 am fost înscris la şcoala acolo. Nu mi-a fost greu să mă integrez deoarece învăţasem cât de cât italiană, de la joacă, de la televizor. Am fost un elev mediu la învăţătura dar întotdeauna când simţeam ca urmează un examen important mi-am dat silinţa şi am învăţat serios. Poate asta m-a ajutat să nu simt niciodată gustul eşecului. Nu am picat nici un examen”, spune Alexandru.

Tânărul avea deja asul în mânecă, întrucât după finalizarea liceului a fost admis la Facultatea de Inginerie în Italia. Pentru că România a însemnat pentru el, întotdeauna, „acasă”, la sfatul unui bun prieten a decis să se facă pompier în ţara unde s-a născut.

“M-am întors efectiv, apoi am încercat sa îmi creionez o viitoare carieră, aşa am aflat despre acest domeniu. Am fost tentat sa mă îndrept către şcoala de pompieri, la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri „Pavel Zăgănescu” din Boldeşti. apoi am fost impresionat în mod plăcut de povestea cu această meserie, nobilă, unde ai posibilitatea să fii util semenilor şi să ajuţi persoanele aflate în situaţii dificile, iar fiecare intervenţie, încheiata cu succes, se încheie cu un sentiment de satisfacţie. Am fost întâmpinat foarte bine de către colectiv, iar, ulterior, s-au legat si relaţii de prietenie, colegii dovedindu-se a fi nişte salvatori cu experienţă, îndrumându-mă să acţionez în siguranţă şi cu înţelepciune.”, spune Alexandru.

A fost surprins la aflarea veştii că a fost desemnat „Pompierul lunii noiembrie în Vrancea”. Data de 23 noiembrie 2019 va rămâne adânc întipărită în mintea tânărului sergent major Rogojinaru Alexandru-Daniel, care a fost martorul unui cumplit accident rutier produs pe E 85, şoseaua de centură a municipiului Focşani.

Aflat în timpul liber, cu ceva treabă prin oraş, a observat că maşinile din faţa lui se opresc brusc, iar şoferii coborâţi devin foarte agitaţi. Era la câţiva zeci de metri de locul în care patru autoturisme s-au ciocnit violent, iar şase oameni aveau nevoie urgentă de ajutor.



“În data de 23 noiembrie, mă deplasam cu autoturismul propriu pe centura oraşului Focşani şi am observat la mică distanţă faţă de locul în care mă aflam un accident rutier ce părea a fi foarte grav. Fiind în timpul liber, am considerat ca este momentul să acţionez pentru susţinerea funcţiilor vitale ale persoanelor grav rănite, impiedicând, astfel, un incendiu la un autoturism avariat. Ulterior, după sorirea echipajelor la locul intervenţiei, am participat alături de colegii mei la desfăşurarea acţiunilor de intervenţie în condiţii de siguranţă, oferindu-le ajutorul.

Totul s-a petrecut foarte repede iar el s-a descurcat remarcabil având în vedere că a fost primul accident atât de grav la care a participat. Este mândru că a ales să fie pompier

„Nu cred că puteam face o alegere mai bună în viaţă. Cred cu tărie că jurământul rostit se reflectă în meseria pe care o fac. Cu fiecare viaţă salvată îmi arat dragostea faţă de semeni şi că îmi slujesc patria aşa cum se cuvine. Chiar dacă acţionăm în misiuni extrem de dificile şi uneori rezultă pagube sau pierderi de vieţi omeneşti, noi facem tot ce ne stă în putinţă ca, la final, rezultatul să fie unul mai bun. Consider că în cadrul acestui domeniu ai nevoie în primul rând de curaj şi devotament aşa cum prevede motto-ul armei noastre ''Audacia et Devotio''. Tăria de caracter, simţul practic şi raţional nu trebuie să lipsească ci, din contra, trebuie să ne ajute când suntem expuşi pericolelor, atunci când adrenalina este la maxim. Prin urmare, pe parcursul acestui an, de când activez la I.S.U. Vrancea, mi-am dezvoltat şi îmbunătăţit aceste calităţi", a menţionat Alexandru Rogojinaru.