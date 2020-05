FOTO Nepotism dus la rang de artă. Caracatiţa rubedeniilor ministrului „Grindă“, instalată în funcţii înalte pe bani publici

Liberalul Ion Ştefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, este unul dintre cei mai controversaţi membri ai cabinetului Orban, atât prin acţiunile sale care amintesc de perioada PSD, cât şi prin gafele monumentale.

Încă de la instalarea sa în cel mai bogat minister din România, Ion Ştefan a reuşit într-un timp extrem de scurt să realizeze ceea ce nu au făcut în ani cei pe care i-a atacat atunci când era în opoziţie, respectiv promovarea rubedeniilor şi apropiaţilor în posturi cheie. Adică aşa-numitul nepotism, care s-a dovedit în România post-decembristă că reprezintă una dintre manifestările clasice ale fenomenului de corupţie. Graţie sprijinului politic de care se bucură la centru, este drept ca urmare şi a rezultatelor bune în alegerile europarlamentare şi prezidenţiale, Ion Ştefan a reuşit să-şi impună neamurile în instituţiile statului, lucru pentru care a fost aspru criticat, dar şi ironizat de rivalii politici.

Astfel, primul care a ajuns la Bucureşti imediat după instalarea Guvernului Orban a fost finul său de cununie, Jan Florin Vasilache (foto), un tânăr medic veterinar, uns consilier personal al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. El a acces la cabinetul ministrului direct din funcţia de consilier debutant la Direcţia Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea, fiind remarcat, probabil, pentru prezenţa constantă în campaniile electorale alături de naşul său.

Un alt exemplu de nepotism este promovarea soţiei vărului său primar, Dorina Ştefan, în funcţia de director al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Aceasta a fost numită în funcţie în luna februarie, iar până la acel moment ocupase doar o simplă funcţie de consilier în instituţie, fără o experienţă de conducere. Presa locală anunţă ca iminentă şi numirea soţului noii directoare APIA, adică vărul Nicolae Ştefan, la conducerea Centrului de Comandă al Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea.

Poate cea mai controversată promovare este cea a nepotului său, Sergiu Marian Bordea, în funcţia de director al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, care are în subordine Fiscul şi vămile din judeţele Galaţi, Brăila, Vrancea, Tulcea, Brăila, Constanţa. Până în luna aprilie, Bordea a fost un simplu inspector vamal. Soţia sa lucrează la una din firmele deputatului Ion Ştefan. Noul director al fiscului regional a candidat şi pe listele PNL din comuna Milcovul la alegerile din 2016.

Tot în perioada pandemiei, la începutul lunii mai, un alt apropiat al ministrului Lucrărilor Publice a fost numit director la Regionala CFR Galaţi. Este vorba despre Sorin Mihăilescu, cumătrul lui Ion Ştefan, de asemenea membru PNL, care deţinuse până atunci funcţia de şef la Regulatorul de Circulaţie CFR Adjud.

Iar seria impunerii membrilor familiei sale în funcţii importante nu se va opri aici. Din informaţiile noastre, începând din 15 mai, Electrica Furnizare va avea un nou director, în persoana lui Ionuţ Lăţcan, nimeni altul decât vărul primar al soţiei ministrului Ştefan.

Dacă familia s-a bucurat de toată atenţia sa, Ion Ştefan nu i-a uitat nici pe colegii de partid, cei mai apropiaţi, care l-au ajutat cu rezultatele bune din alegerile din judeţul Vrancea care i-au adus drept premiu funcţia de ministru. Din acest punct de vedere, politizarea instituţiilor publice s-a făcut în mare viteză, astăzi fiind foarte puţine instituţii deconcertate care nu au la conducere şefi liberali.

Lui Ion Ştefan i se datorează numirea în funcţia de prefect al judeţului Vrancea a lui Gheorghiţă Berbece. Actualul prefect de Vrancea (foto jos) a fost consilier parlamentar la cabinetul deputatului Ion Ştefan înainte de a ajunge reprezentantul Guvernului în teritoriu şi relaţia bună dintre cei doi este de notorietate.

Un alt liberal de frunte, prim-vicepreşedinte al PNL Vrancea, Pompiliu Norocel Stroe, a fost şi el promovat cu ajutorul lui Ion Ştefan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor, acolo unde l-a adus consilier personal pe Iulian Berbece, fiul prefectului, până atunci ajutor de şef de post la Poliţia din comuna Vulturu.

Dovadă că nimic nu mişcă în front la PNL Vrancea fără Ion Ştefan este şi promovarea controversată în funcţia de director al Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea, într-o perioadă atât de grea din punct de vedere epidemiologic, a lui Cătălin Bunghez.

Acesta este medic stomatolog într-o comună din Vrancea şi calitatea specială pentru care a fost onorat cu această funcţie are legătură cu faptul că este iubitul consilierei locale PNL, Ana Maria Laura Dimitriu (foto stânga), care, la rândul său, a fost la un pas de a fi numită la conducerea Spitalului de Urgenţă Sf. Pantelimon din Focşani. Consiliera PNL (foto jos) este considerată la Focşani mâna dreaptă a ministrului, iar la alegerile europarlamentare din 2019, unde a candidat de pe poziţia 15 pe lista liberalilor, Ion Ştefan a împrumutat-o cu 1,5 milioane de lei pentru susţinerea campaniei electorale.

Banii şi i-a recuperat integral din subvenţia oferită partidelor politice de la bugetul statului. Tot la DSP a fost numit şi un director adjunct cu carnet de partid, medicul stomatolog Dragoş Cozma, iar recentele concursuri organizate de instituţie pe stare de urgenţă s-au materializat cu angajarea a numeroşi membri PNL. Politizare şi nepotism reprezintă şi numirea de doar o săptămână a stomatologului Elena Codruţa Neagu, verişoara prefectului Berbece, ca director al Spitalului de Urgenţă din Focşani, unitate unde este în evoluţie un focar Covid-19.

Alţi apropiaţi ai ministrului numiţi în funcţii de conducere sunt profesoara Daniela Marchitan, inspector general adjunct al IŞJ Vrancea, Nicu Tănase, preşedinte PNL Focşani şi consilier local la Focşani, numit director la Autoritatea Rutieră Română, Florin Nedelcu, consilier judeţean PNL, numit şef la Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR) Vrancea, Dan Emanuel Stoican, numit şef la Reprezentanţa Vrancea a Registrului Auto Român (RAR). Numiri politice sunt şi cele de la Ocolul Silvic Focşani, unde a fost numit director Petrică Tudosă, la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, unde director este liberalul Cristi Mihai. Toţi aceştia, dar şi alţii care nu ne vin acum în minte sau care urmează a fi promovaţi în perioada următoare au recunoscut public, prin mulţumiri, că au fost ajutaţi de Ion Ştefan.

Echipa de vrânceni de la Ministerul Lucrărilor Publice

De când a ajuns în fruntea ministerului controlat în perioada pesedistă de Liviu Dragnea, liberalul Ion Ştefan a transmis mai multe semnale publice privind depolitizarea instituţiei pe care o conduce.

“Aş vrea să am un mesaj pentru angajaţii ministerului. Vor găsi un sprijin în mine atât timp cât prioritatea lor numărul unu va fi munca în folosul cetăţeanului plătitor de taxe. Cei care au fost înşurubaţi în structurile Ministerului, prin sistemul PCR - pile, cunoştinţe şi relaţii, sunt invitaţi să îşi găsească locuri de muncă în altă parte. Obiectivul meu este competenţa şi eficienţa”, spunea Ion Ştefan, la preluarea mandatului său de ministru al Lucrărilor Publice şi Dezvoltare.

Urmarea: în cele şase luni de când conduce acest minister politizarea a continuat şi cu mai mare forţă, prin aducerea apropiaţilor din partid. Numai din Focşani Ion Ştefan a adus în minister cinci membri importanţi de partid. Aceştia sunt consilierul judeţean PNL Liviu Bostan, care a fost angajat în Corpul de Control al ministerului, consilierul local Alina Ramona Drumea (foto), angajată la cabinetul ministrului, Simona Costea, pe care a avut-o consilier şi la cabinetul parlamentar şi care este fiica unui angajat de la firma sa, Andreea Patricia Gălăţeanu, fostă manichiuristă, numită consilier la cabinetul unui secretar de stat de-al său şi fosta ziaristă Iulia Creţu, care se ocupă de partea de comunicare.

PNL şi-a recompensat oamenii cu funcţii de secretar de stat în ministerul condus de Ion Ştefan, care, la rândul lor, şi-au adus apropiaţi de partid la cabinetele ministeriale pe care le conduc. Numai la o primă vedere, am numărat 27 de oameni noi aduşi de liberali în cel mai bogat minister al statului, pe care vi-i prezentăm mai jos.

Oamenii PNL în ministerul condus de Ion Ştefan

1. IANCU ALINA, PREŞ. TNL Tulcea-CONSILIER MINISTRU;

2. BACIU ANDREI, PRIM-VICEPREŞ. PNL Tulcea- SUBSECRETAR DE STAT;

3. BAUŢĂ VICTOR, VICEPREŞ. PNL Gorj-SECRETAR GEN. ADJ;

4. BOSTAN LIVIU, VICEPREŞ PNL Vrancea-CONSILIER MINISTRU;

5. BĂLTĂŢEANU ELENA, VICEPREŞ. TNL Vâlcea-CONSILIER SECRETAR DE STAT;

6. CETI CLAUDIU OCTAVIAN, SECRETAR PNL Constanţa -CONSILIER CABINET DEMNITAR;

7. CIUBAN IULIA CRINA VICEPREŞ., PNL Diaspora- CONSILIER CABINET DEMNITAR;

8. ALINA DRUMEA, VICEPREŞ. PNL Focşani- SECRETAR CABINET MINISTRU;

9. IULIA CREŢU, PNL Focşani-CONSILERA CABINET MINISTRU;

10. COSTEA SIMONA, MEMBRU PNL Focşani-CONSILIERA CABINET MINISTRU;

11. COCUŢI MIHAI, MEMBRU ALDE-CONSILER SECRETAR DE STAT;

12. COTOI MARIAN, VICEPREŞ. ALDE CLUJ-SECRETAR DE STAT;

13. CREŢ FLORIN NICOLAE, PRIM-VICEPREŞ. PMP BaiaMare -SECRETAR DE STAT;

14. DRAGHICI IULIU VICEPREŞ, PNL Belgia-CONSILIER MINISTRU;

15. GURAN MARIA, soţia lui Virgil Guran – PNL-DIRECTOR CABINET MINISTRU;

16. GĂLĂŢEANU ANDREEA, P. PNL Focşani-CONSILIER SECRETAR DE STAT;

17. IAPĂ AUGUSTIN CĂTĂLIN,SECRETAR GEN. PNL Timişoara -SECRETAR DE STAT;

18. IGNAT OANA, PNL Alba Iulia- CONSILIER MINISTRU;

19. IRIMIA HORIA IOAN, PNL CARANSEBEŞ-CONSILIER SECRETAR DE STAT;

20. MOLNAR ŞTEFANIA BERTA, ALDE CLUJ-CONSILIER SECRETAR DE STAT;

21. MUNTEANU SORIN, PNL Bucuresti-DIRECTOR CABINET SECRETAR STAT;

22. POPESCU GEORGIANA,PNL Bucuresti-DIRECTOR CABINET SECRETAR STAT;

23. PĂSAT GHEORGHE, PRIM-VICEPREŞ PNL VÂLCEA- SECRETAR DE STAT;

24. REBENCIUG CEZAR IOAN, PNL Iaşi-CONSILIER MINISTRU;

25. STĂNESCU VETUŢA, consilier jud. PNL Hunedoara-SECRETAR DE STAT;

26. VESTEA MIHAIL, PRIM-VICEPREŞ PNL Braşov-SECRETAR DE STAT;

27. ŞARBEA HOREA ARTHUR, PREŞ. TNL Tg.Mureş-CONSILIER SECRETAR DE STAT.

Nu mai târziu de miercuri, ministrul Ion Ştefan a anunţat că va reorganiza din temelii ministerul pe care îl conduce, lăudându-se cu un lucru care pare imposibil. ”Aproape toţi angajaţii ministerului vor fi nevoiţi să participe la concurs. Toate posturile din minister vor fi scoase la concurs. Au fost 1.020 de posturi în minister, vor rămâne 765 de posturi. Asta nu înseamnă că vor rămâne 765 de angajaţi în minister. Putem să ne oprim şi mai jos. Îmi doresc un concurs deschis, să poată participa şi opinia publică. Am luat decizia de a reorganiza ministerul deoarece era politizat. Nu există nici cel mai mic semn de întrebare că acest minister nu ar fi fost politizat 100%, chiar cei care spun că au rămas de pe vremea lui X sau Y, între timp s-au decolorat sau s-au vopsit şi nu ştim exact de unde şi cum au mai apărut”, a anunţat Ion Ştefan pe Facebook.

Gafele ministrului “Grindă”

Ion Ştefan a ajuns în atenţia presei şi prin gafele sale monumentale. A devenit „vedetă” chiar din prima zi de ministeriat, după ce a fost acuzat că nu şi-a plătit impozitul la casa de 900 de mp din Focşani, despre care a afirmat că a ieşit din greşeală aşa mare.

„Nu sunt băiat pretenţios, aşa. La mansardă nu cred că am urcat de două ori pe an, aşa a fost, a greşit constructorul o grindă şi a ieşit mansarda etaj. Dar, asta e viaţa, doar n-oi dărâma casa. Ea şi-a dorit casă mare, ea să plătească”, a explicat Ion Ştefan.

Ulerior, a reieşit că locuinţa avea 500 de metri pătraşi, iar timp de 15 ani acesta a plătit impozit pentru mai puţin de 100 de metri pătraşi, fraudând bugetul local cu sume importante de bani, fapte care s-au prescris. În urma întâmplării, a rămas cu porecla de ministrul “Grindă”.

De asemenea, într-o şedinţă de Guvern, ministrul Dezvoltării Regionale, Ion Ştefan, s-a chinuit secunde bune să pronunţe cuvântul „PNDL“, acronim pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

De altfel, orice apariţie televizată înseamnă tot atâtea gafe de exprimare, cum a fost şi apariţia publică de la Realitatea TV, unde liberalul s-a plâns că laptopurile din Ministerul Dezvoltării sunt prea mici, iar pe angajaţi i-a caracterizat cel puţin ciudat, şi anume că au CNP, mâini, ochi şi picioare.

„Ceea ce nu înţeleg eu, ceea ce nu înţeleg şi mi-e greu de acceptat şi stau de vorbă cu colegii mei, cu oameni din minister că ei sunt oameni, au CNP şi ei, sunt oameni ca şi noi cu mâini şi cu picioare, cu ochi şi n-au nicio problemă, se nasc sau sunt născuţi, vin la servici, se trezesc dimineaţa. Am avut în ultima perioadă, dat fiind situaţia asta de urgenţă, lucrăm mult în telemuncă, lucrăm mult la distanţă şi-aşa mai departe. Şi am cerut să mărim ritmul de implementare a proiectelor, să semnăm, să investim să fluidizăm, să venim în sprijinul UAT-urilor, antreprenorilor, oamenilor care doresc să investească în România. Şi am chemat întreaga echipă de conducere la programul operaţional regional şi din din discuţiile avute s-a ridicat problema că nu au laptopuri, că laptopurile sunt foarte mici şi că calculatoarele lor sunt din nou mici, depăşite şi-aşa mai departe“, a spus ministrul Dezvoltării la Realitatea.

Memorabile au rămas şi declaraţiile sale din anul 2016, când Ion Ştefan a candidat pentru Primăria Focşani, spunând despre şefii administraţiei de până atunci că au fost demolatorii industriei din judeţ, primul citat pe listă fiind chiar socrul său, Nicolae Lăţcan, care a fost primar al Focşaniului timp de 8 ani. Totodată, el s-a proclamat primar pentru câteva ore, după ce la încheierea scrutinului a invitat presa spunând că a câştigat în faţa contracandidatului său cu cel puţin zece procente în faţă. La vremea respectivă, victoria sa în alegeri părea o simplă formalitate.

Anul acesta, înainte de izbucnirea pandemiei, Ion Ştefan a fost stabilit oficial drept candidat al PNL pentru funcţia de primar al municipiului Focşani, demnitate pe care şi-o doreşte mai mult decât funcţia pe care o ocupă în prezent.

Ion Ştefan are 50 de ani, este de profesie inginer electromecanic şi originar din comuna vrânceană Milcovul. Este membru PNL de şase ani, iar din decembrie 2016 este deputat în Parlamentul României. Ion Ştefan deţine, împreună cu fratele său, grupul de firme Balcanic, care activează în domeniul fabricării de ambalaje plastice, cea mai mare societate de profil din ţară. Este tatăl a trei copii în vârstă de 10, 12 şi 22 de ani. Este ginerele lui Nicolae Laţcan, membru PD şi fost primar în Focşani până în 2000.