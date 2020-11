FOTO „A doua şansă”. Cum explică reîntâlnirea cu şcoala oamenii care-şi completează studiile în prag de pensie

Se vorbeşte foarte mult în ţara noastră despre analfabetismul funcţional, o noţiune care se referă la persoanele care merg la şcoală şi ştiu să citească, dar nu înţeleg ceea ce au citit. Iar din acest punct de vedere, cifrele sunt cu adevărat alarmante, apreciindu-se că jumătate dintre elevii din România sunt analfabeţi funcţional.

Dar în secolul XXI România are şi foarte mulţi analfabeţi în adevăratul sens al cuvântului, oameni care au depăşit de mult vârsta de şcolarizare, dar nu au trecut niciodată sau foarte puţin printr-o unitate de învăţământ. Este ceea ce se numeşte abandon şcolar, care se regăseşte din plin în sistemul nostru de educaţie.

Din acest punct de vedere, programul "A doua şansă", implementat în urmă cu mai mulţi ani de către Ministerul Educaţiei, poate reprezenta o soluţie pentru stoparea fenomenului denumit abandon şcolar.

Singura unitate din Focşani implicată în acest proiect este Şcoala Gimnazială „Adrian Păunescu”, acolo unde nu mai puţin de 312 elevi, cu vârste de la 10 ani şi până la 64 de ani, frecventează şcoala, chiar şi în pandemie, sâmbătă şi duminică pentru a învăţa carte.

Şcoala se află deja în anul 5 de funcţionare cu acest program care vine în întâmpinarea celor care din diferite motive nu şi-au început sau nu şi-au desăvârşit studiile.

Programul se desfăşoară la sfârşitul săptămânii pentru că date fiind condiţiile actuale, de pandemie, se doreşte eliminarea interacţiunii cu elevii de la programul normal.

"Se poate şlefui frumos o piatră brută"

„Sunt oameni care au văzut că nu se poate merge înainte decât cu învăţătura. Îşi dau seama că nu pot să avanseze dacă nu au o diplomă. Te uimeşte că vine în şcoală o tânără sau un tânăr aşa de frumos aranjaţi vestimentar şi spun că vor să se înscrie în clasa I. Este bine că la acest moment ne-am creat un colectiv de cadre didactice care şi-a asumat să lucreze cu ei, pentru că nu este deloc uşor pentru nişte profesori care au cursuri de luni până vineri să facă acest lucru şi în zilele de repaus. Am această mândrie, că se poate şlefui o piatră brută pentru a i se da o formă frumoasă, iar această echipă a mea de profesori a reuşit”, ne spune Sebastian Burlan, directorul Şcolii Gimnaziale „Adrian Păunescu”.

Potrivit managerului şcolii, în perioada stării de urgenţă programul nu s-a întrerupt, ci s-au făcut cursuri prin corespondenţă, în sensul că fişele de lucru pentru elevi au fost trimise prin poştă sau prin grupurile constituite pe telefon, în cazul celor care aveau telefoane performante, o situaţie mai rară, întrucât vorbim de elevi foarte săraci.

Cum aminteam, marea majoritate a celor care au ales să vină la „A doua şansă” sunt oameni care au nevoie de o diplomă să avanseze în carieră. Nu este şi cazul lui Ioan Ghiu, un proaspăt pensionar de 64 de ani, care s-a oprit din învăţat carte când era copil, în clasa a V-a.

Spune că a abandonat şcoala pentru a învăţa o meserie iar astăzi se mândreşte cu policalificarea sa profesională: şantierist, minier, mecanizator, macaragiu, mecanic auto, om care a lucrat peste tot în ţară, dar şi în străinătate.

„Eu am fost silitor la învăţătură, dar am abandonat şcoala în trimestrul I din clasa a V-a. Părinţii m-au educat bine, dar mi-au spus că trebuie să învăţ o meserie. Aşa am făcut, iar de carte nu m-am mai apucat, deşi am inclusiv atestat de vorbitor de franceză sau engleză. Acum m-am înscris la şcoală şi vreau să fac gimnaziul, apoi liceul. În următorii 7-8 ani sunt ocupat. Decât să mă culc la 9 şi să mă scol la 2 vin la şcoală să învăţ, Nu-mi mai sunt necesare nici un fel de diplome, doar ambiţia este mare”, ne spune Ioan Ghiu.

Bărbatul se mândreşte cu faptul că nu a întârziat nici măcar 5 minute de la cursuri iar profesorii au cele mai frumoase cuvinte pentru el, considerându-l cel mai silitor dintre toţi.

Ce este programul „A Doua Şansă“

Programul este structurat pe două nivele: pentru învăţământul primar şi pentru învăţământul gimnazial. Cel primar este echivalentul şcolii primare şi poate fi parcurs în 2 ani, cu posibilitatea măririi sau micşorării duratei de şcolarizare. Acesta are ca principal obiectiv reintegrarea în învăţământ a persoanelor care au depăşit cu 4 ani vârsta de şcolarizare pentru învăţământul primar şi care, fie nu au parcurs nici o clasă primară, fie au abandonat pe parcurs, depăşind vârsta necesară pentru înscrierea în învăţământul de masă.

Ciclul secundar inferior are o durată medie standard de 4 ani, şi îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, în urma căreia beneficiarii se pot califica profesional. Primii trei ani din învăţământul gimnazial se fac la Şcoala „Adrian Păunescu”, iar ultimul an de gimnaziu la liceu, la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea”, unde doritorii de carte îşi pot continua studiile liceale.

