UPDATE Deputatul Ion Ştefan, dus cu elicopterul la spital după ce componenta unei macarale a căzut peste el

UPDATE Ion Ştefan a fost luat cu elicopterul SMURD şi dus la Bucureşti, la Spitalul Floreasca, unde va avea parte de investigaţii suplimentare.

Deputatul Ion Ştefan, fost ministru al Dezvoltării în Guvernul Orban, a ajuns, miercuri, la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani, după ce un braţ al unei macarale care efectua lucrări la hala sa industrială s-a rupt şi a căzut peste el.

Este vorba despre hala firmei Balanic Prod, unde se derulează un proiect cu fonduri europene. Ştefan are un picior rupt, răni la cap, la bazin şi a fost supus unei investigaţii la computerul tomograf.

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ) Vrancea, Cătălin Toma, starea acestuia ar fi stabilă.

"Din păcate, colegul nostru, Ion Ştefan, a suferit un accident. În acest moment se află la spital, unde i se fac investigaţii amănunţite. Suntem alături de acesta şi de familia sa şi îi urăm multă sănătate şi însănătoşire grabnică", a declarat, pentru AGERPRES, Cătălin Toma.

Cel mai probabil, seputatul Ion Ştefan va fi transferat în următoarele la Spitalul Floreasca din Capitală.

Deputatul a mai avut probleme de săntate acum un an.

„Acum vreo 10 zile eram la minister, la birou şi am avut o problemă serioasă. O durere maximă în braţul drept, mi-a amorţit mâna şi a fost nevoie să merg la medic. După mai multe zile de consultări am ajuns în situaţia asta. Vorbim despre o situaţie în coloana vertebrală, ceva vertebre, C6-C7 tasate. De 10 zile am luat atâtea pastile cât nu am luat toată viaţa cumulat. Medicii mi-au recomandat repaus”, declara în vara lui 2020 Ion Ştefan.

