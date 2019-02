Autobuzele electrice vor circula şi pe străzile din Focşani. Vor fi livrate la pachet cu staţii de încărcare

Achiziţia de autobuze electrice pentru municipiul Focşani, aprobată în urmă cu un an de Consiliul Local Focşani, intră într-o nouă etapă.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a scos recent la la licitaţie contractul privind achiziţionarea a 20 de autobuze electrice pentru Focşani, cu tot cu staţii de încărcare, printr-un program cu fonduri externe.

Practic, Ministerul Dezvoltării va achiziţiona în numele Primăriei Focşani 20 de autobuze electrice cu lungimea de 10 metri, cinci staţii de încărcare rapidă a autobuzelor electrice şi alte 20 de staţii de încărcare normală a acestor mijloace de transport.

Întreaga investiţie se ridică la aproximativ 45 de milioane de lei, din care contribuţia municipalităţii din Focşani este de 2%, adică sub un milion de lei. Doar autobuzele ar urma să coste în jur de 40 de milioane de lei, costul unui singur mijloc de transport fiind cifrat la aproximativ 400.000 de euro.

De anul viitor, municipalitatea intenţionează să introducă şi trasee în localităţile învecinate oraşului Focşani, astfel că Societatea de Transort Local a cumpărat şi câteva autobuze second-hand.

"Cele electrice vor fi livrate undeva anul viitor. Noi am cumpărat patru autobuze second, pentru nevoile noastre. Ideea a fost să nu cheltuim foarte mulţi bani, pentru că din banii de pe cele patru autobuze am fi cumpărat abia unul nou şi până se vor livra autobuzele electrice să facem această trecere cu autobuze second. Vor mai trebui cumpărate autobuze pentru traseele din transportul judeţean, undeva la 6-8 autobuze", potrivit lui Ionel Diaconu, directorul SC Transport Publica Focşani.

Ofertele pentru această achiziţie se vor depune până pe data de 5 martie, dată la care se vor cunoaşte şi firmele interesate de acest proiect.

După licitaţie, firma câştigătoare are sarcina de a livra autobuzele electrice în maxim 19 luni. În acest interval, municipalitatea trebuie să pregătească infrastructura, întrucât staţiile de încărcare rapidă/lentă vor fi livrate anterior.

În prezent, autobuze electrice pot fi întâlnite pe străzile din Cluj Napoca sau Bucureşti.

“Autorităţile publice locale trebuie susţinute în procesul de îmbunătăţire a serviciului de transport public, avându-se în vedere faptul că, în lipsa acestui suport, infrastructura specifică a fost deteriorată şi diminuată în ultimii 25 de ani”, potrivit Ministerului Dezvoltării Regionale.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: