Armand Goşu, specialist în spaţiul rusesc: „Vom intra într-o fază dură a războiului din Ucraina” VIDEO

Armand Goşu, reputat cunoscător al spaţiului ex sovietic, doctor în istoria Rusiei cu o teză susţinută la Moscova şi profesor asociat la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, susţine că războiul din Ucraina va fi unul de durată.

Aflat la Focşani, acolo unde a susţinut o conferinţă publică organizată de "Muzeul Vrancei" şi catedra de istorie a Colegiului "Al.I. Cuza", Goşu a menţionat că acest război nu va schimba doar Europa de Est, România, Moldova, Ucraina, Rusia, ci, prin consecinţele sale, va schimba arhitectura de securitate europeană şi legislaţia europeană.

„Cred că întreaga arhitectură de securitate moştenită după sfârşitul celui De-al Doilea Război Mondial şi după sfârşitul războiului rece va fi schimbată. E un proces care va dura. Războiul nu se va încheia nici mâine, nici poimâine, se va intra în scurt timp într-o fază poate şi mai dură. Este de neconceput pentru Occident ca războiul să se încheie cu victoria Rusiei, e greu admisibil pentru Occident şi pentru Ucraina să accepte transformarea estului Donbasului într-un conflict îngheţat”, a precizat istoricul român.





„Noi, românii, trebuie să ne dorim victoria Ucrainei"

Armand Goşu susţine că în acest război românii ar trebui să se poziţioneze de partea Ucrainei, în cazul unui eşec existând toate premisele să vedem trupe ruseşti pe pământul patriei.



„Slavă Domnului că suntem în NATO şi Uniunea Europeană, suntem la capitolul exerciţii impuse şi nu putem face mari erori. Liderii României nu au excelat nici prin idei senzaţionale, dar nici nu au făcut erori. În general s-au aşezat pe poziţiile NATO şi UE. Nu cred că România are expertiză, nici o societate solidă în acest moment, dar faptul că societatea civilă s-a implicat în primirea refugiaţilor ucraineni mi se pare un lucru extraordinar. Pentru că, trebuie să recunoaştem, imaginea Ucrainei în România a fost mai degrabă negativă, au fost campanii de presă care s-au dus în România împotriva Ucrainei în aceşti 30 de ani, care au fost folosite şi de propaganda rusească şi care începând din noiembrie 1991, înainte ca Ucraina să-şi declare independenţa, până foarte curând, românii nu au excelat în inteligenţă politică, nu au înţeles miza unui stat ucrainean puternic în estul Europei. Românii nu au fost polonezi. Dacă vrem ca fiii noştri, nepoţii noştri să nu mai aibă război, să nu mai treacă trupe ruseşti pe străzile Focşaniului ar trebui să ne dorim victoria Ucrainei. O Ucraina înfrântă înseamnă că estul Europei, Polonia, România ţările baltice nu vor mai avea linişte”.

Moldova, cea mai vulnerabilă

Expertul român crede la ora actuală situaţia este foarte îngrijorătoare la graniţele Republicii Moldova, o ţară care nu are armată şi nici bani, care are în coastă regimul pro-rusesc de la Tiraspol.

„Moldova, o ţară mică cu capacităţi limitate, are bugetul mai mic ca al judeţului Prahova. În Republica Moldova sunt 30.000 de refugiaţi iar faptul că moldovenii i-au primit pe ucraineni la ei acasă e un lucru extraordinar, Occidentul a văzut efortul pe care un stat mic l-a făcut iar rezultatul acestei aprecieri s-a transformat în sume mari de bani, peste 650 de milioane de euro care merg pentru a ajuta astăzi, repede, Moldova să depăşească această criză. Moldova este mult mai vulnerabilă. Nu are gaz, depinde sută la sută de gazul rusesc. În Moldova o parte din populaţie, şi nu ruşii, care sunt 4,8% în Moldova, consideră că Putin face bine. Am nişte cifre, care nu sunt publice, care sunt absolut îngrijorătoare. Situaţia este îngrijorătoare la graniţele Moldovei, sunt scenarii extrem de negative, dumneavoastră sunteţi în apropierea graniţei de est a României, luaţi în serios şi aceste scenarii negative. Dacă pică Odessa, dacă pică Nicolaev, ruşii vor avansa. În ultimele nopţi Odessa a fost bombardată cu rachete de pe mare. Să ne rugăm să termine ruşii calibrele înainte să facă Odessa una cu pământul. De la Odessa la Tiraspol sunt două ore de mers cu maşina. Tiraspolul este atât de corupt şi semi-mafiot, serviciul de securitate rusesc este foarte tare la Tiraspol, tot Ministerul de Interne de la Tiraspol e o sucursală a serviciilor secrete ruseşti”.

Putin vrea să îşi consolideze regimul

Armand Goşu este de părere că preşedintele Rusiei se foloseşte de acest război pentru a-şi consolida şi mai mult regimul dictatorial.

„Dictatura nu se poate ţine decât cu război, pentru ca Putin să facă ce avem acum în Rusia. Putin foloseşte acest război pentru a-şi consolida regimul. E o extindere a războiului intern din Rusia, care era în pragul războiului civil în 2011, începutul lui 2012. Moscova avea manifestaţii de 2 milioane de oameni, iar represiunea a fost atât de cruntă, cu mii de tineri în puşcării, cu oameni bătuţi, de o violenţă excesivă. Putin avea cotă de susţinere foarte joasă. Putin a reuşit să se reinventeze politic declanşând agresiuni externe”, a mai spus istoricul român.

