Acuzaţii de şantaj la Primăria Focşani. Dosarul cu protagoniştii, doi colegi de partid, a ajuns la DNA

Viceprimarul municipiului Focşani, Marius Iorga, este cercetat de procurorii DNA Galaţi, după ce l-ar fi şantajat pe colegul său de la UNPR din Consiliul Local, Costel Bîrsan. Cazul datează de la sfârşitul anului 2018.

Iorga este considerat apropiat de PSD iar Bîrsan s-a situat în cei patru ani de mandat lângă PNL, partid din partea căruia probabil va candida la alegerile locale.

Acesta din urmă îl bănuieşte pe Iorga că l-a ameninţat pe telefon şi pe sms, după o cartelă prepaid.

„Dragă Bârsan am câteva poze şi 2 filmuleţe suficient de clare şi neinterpretabile cu aventurile amoroase care îţi vor aduce prejudicii atât funcţiei cât şi familiei tale. Ai termen până pe 20.12.2018 să-ţi dai demisia din CL. În caz contrar vor fi date în eter în 23.12. Sărbători fericite! AMR 26 zile”, scrie în sms-ul primit de Costel Bârsan, conform site-ului Ziarul de Vrancea.

DNA a clasat însă cazul, însă Bîrsan a contestat decizia.

„Din probele administrate în cauză, a rezultat faptul că numărul de telefon 0739284585, de pe care a fost apelată persoana vătămată Bîrsan Costel, la data de 28.11.2018, este o cartelă prepaid, care a fost achiziţionată la aceeaşi dată de către numitul Sava Gheorghe, şoferul viceprimarului din municipiului Focşani, Iorga Marius.”, se arată în ordonanţa DNA Galaţi.

Viceprimarul Marius Iorga nu a neagat existenţa cartelei telefonice, dar spune că nu l-a ameninţat pe colegul său de partid. ”Da, este adevărat că eu am cumpărat cartela de la un centru de telefonie, dar ameninţările sunt doar în capul domnului Bîrsan. Şi da, sunt cercetat de procurori, dar nu am fost audiat până acum, am fost doar înştiinţat iar cercetările s-au derulat pe rapid. Nu aveam ce folos să obţin, şi cu Bîrsan şi fără Bîrsan, PSD-ul tot 11 consilieri avea”, a declarat Marius Iorga pentru realitateadevrancea.net.