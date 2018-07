VIDEO O femeie din Calafat a salvat de la moarte o iapă abandonată pe un câmp. Tot ea este femeia care creşte un câine într-un cărucior de copii

Nu vrea să audă de eutanasiere. Daniela Popovici consideră că animalele au dreptul să trăiască, iar oamenii cu suflet le pot salva atunci când sunt în suferinţă. "Am înfiinţat o asociaţie pentru a putea proteja animalele. Nu vreau să trăiesc ziua în care cineva să mă sune şi să-mi spună că un suflet are nevoie de ajutor şi eu să nu pot să fac nimic", a declarat femeia. Aşa se face că în gospodăria de la Desa au ajuns zeci de animale: cei mai mulţi sunt câini, apoi urmează pisicile, berbecuţii şi caii. Necuvântătoarele au ajuns în gospodăria Danielei de prin toate colţurile ţării.

Povestea Anei, iapa din Bacău salvată de la moarte

Ana a fost abandonata anul trecut in iarnă, pe marginea unui drum, în localitatea băcăuană Săscuţ. Era în agonie, doar piele şi os, avea un picior rupt şi nu se mai putea ridica. Cineva a văzut calul, i-a făcut o poză şi a postat-o pe faceebook. Daniela Popovici a văzut fotografia şi imediat a hotărât s-o ajute pe Ana. "Primul om care m-a ajutat a fost medicul Cătălin Florin Mlagiu. A fost omul dispus să meargă tocmai în localitatea Săscuţ din judeţul Bacău pentru a căuta calul. La trei dimineaţa am primit telefonul care mi-a dat speranţă: Ana fusese găsită şi se afla în drum spre Bucureşti. A fost primul pas către salvare", a declarat Daniela Popovici.

După consultaţia din capitală, însă, veştile n-au fost deloc bune. Din cauza fracturii de la picior, Ana suferea enorm. Starea ei se agravase mult şi pentru că stătuse pe câmp, în agonie, aproape o lună. Daniela Popovici a trimis radiografia cu piciorul fracturat multor medici din ţară şi străinătate. Toţi au transmis că piciorul este nevindecabil, iar Ana trebuie să moară. "Nu am renunţat. Trebuia să găsesc un om cu suflet mare care să mă ajute. Şi l-am găsit. Medicul ortoped Cristian Crecan este omul care i-a dat Anei cea de-a doua viaţă.

Am dus-o la Cluj, iar aici a fost supusă unei intervenţii chirurgicale extrem de grea, i s-a montat o plăcuţă de titan în piciorul bolnav. Recuperarea a durat 5 lun", a povestit Daniela Popovici.

De la Cluj, iapa a fost adusă acasă, la Desa, unde se bucură de viaţă şi este îngrijită ca un copil.

"Ea nu merge, el nu vede, ăsta mic a fost aruncat la gunoi..."

Aceasta este prezentarea pe care o face Daniela când intri în gospodăria transformată înadăpost pentru animale. In afară de Ana, a mai salvat doi cai de la moarte. Majoritari în curte sunt, insă, căţeii. Oriunde te afli, e imosibil să nu te împiedici de un patruped jucăuş. În mijlocul curţii stă Măriuţa, mascota Asociaţiei pentru protecţia animalelor, înfiinţată de Daniela Popovici.

"Căţeluşa a fost bătută şi abandonată într-un cimiir, cu coloana ruptă. Nu mai poate să meargă şi de aceea Daniela o creşte într-un cărucior de copii. "Dacă o las pe jos, se târăşte pe jos şi îşi face răni. Măriuţa nu este singura cu probleme. Ea nu merge, el nu vede, ăsta mic a fost aruncat la gunoi, acesta a fost călcat de maşină", a spus iubitoarea de animale.

Daniela Popovici face un apel către toţi iubitorii de animale. "În curtea mea, zeci de suflete aşteaptă să fie adoptate. Sunt câini minunaţi. Jucăuşi, sociabili şi extrem de buni. E păcat să nu dăm o şansă şi acestor animale", a declarat Daniela.