Veşti proaste despre Drumul Expres Craiova-Piteşti. Tronsonul 1 nu poate fi gata la timp

Prefectul judeţului Dolj spune că este nemulţumit de ritmul de lucru. "Guvernul României a pus la dispoziţie finanţarea necesară pentru ca execuţia să se desfăşoare în ritm alert. Am discutat cu constructorul şi i-am cerut să vedem cât mai repede asfalt. Exproprierile sunt finalizate, mai sunt câteva probleme cu punerea în posesie, dar le vom rezolva. Problema nu mai este la Guvern, acum bani sunt, problema este acum la constructor", a declarat Nicuşor Roşca, prefectul judeţului Dolj. Tronsonul 1 al Drumului expres Craiova-Piteşti are o lungime de circa 17,8 km şi este executat de către italienii de la Tirrena Scavi. Conform contractului, lucrările ar trebui să fie finalizate aici în decembrie 2021. Doar că până acum, stadiul fizic al lucrărilor pe Tronsonul 1 este de 17,6%.

Ce spune constructorul

Davide Pes, directorul adjunct de proiect, de la firma Tirrena Scavi, susţine că lucrările nu au putut înainta din cauza vremii nefavorabile, dar şi pentru că Ministerul Transporturilor nu a eliberat încă toate autorizaţiile de construcţie.





Davide Pes Foto A.P.

"Vremea nu a fost mereu bună. Când am putut lucra, am lucrat doar acolo unde am primit autorizaţie de construcţie. Sunt sectoare unde nu am putut lucra pentru că nu avem autorizaţie şi sunt probleme şi cu exproprierile. Acolo unde avem autorizaţie, lucrările sunt avansate. Tronsonul 1 este de 17,8 kilometri. Noi am primit autorizaţie pe 7,8 kilometri în septembrie 2019. Pe acest sector, lucrările sunt finalizate în proporţie de 40 la sută.

Lucrările nu au putut înainta din mai multe motive şi nu au legătură cu constructorul. A fost o problemă şi cu prima variantă de traseu. A trebuit să se mute 8 kilometri din acest tronson pentru că drumul se suprapunea cu nişte sonde de gaze.

Nu s-a ştiut de la început, noi când am semnat contractul am semnat pe altă variantă. Apoi s-a aflat problema asta, dar din păcate în România asta e birocraţia.

În decembrie ar trebui să finalizăm totul, dar este imposibil. Tronsonul 1 nu poate fi gata la timp pentru că pe un sector nici nu ne-am apucat şi nu e vina noastră, după cum am explicat", a declarat Davide Pes.

