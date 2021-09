Scandal la Spitalul de Urgenţă Craiova: Un pacient a fost declarat mort, deşi trăieşte. „Le-am zis că nu e tata şi ei ziceau că nu văd eu bine”

De aproape o lună de zile, familia Oprea din localitatea doljeană Cioroiaşi trăieşte momente greu de imaginat.

Primul care povesteşte cum a ajuns ca tătăl lui să fie delclarat mort, deşi este în viaţă, este Petrişor Oprea.

"Tot calvarul a început, de fapt pe data de 17 august. Tata are epilepsie a căzut, s-a lovit la cap şi aşa a ajuns la Spitalul de Urgenţă din Craiova. Ni s-a spus că trebuie operat, dar tata nu a vrut şi ni l-au dat acasă. În următoarea zi, l-am dus iar la spital. Tata se simţea tot mai rău. A fost internat pe secţia de Neurochirurgie, a fost într-un final operat şi am fost asiguraţi că tata are o evoluţie bună. Mai multt, ni se spunea că mănâncă, ni se spunea să-i aducem supă, iaurt, banane. Noi îi duceam. Pe 31 august ne-au spus că-l externează. Când să-l luăm aacasă, nu ne-a venit să credem. Era legumă. Nici apă nu putea să bea. Am cerut explicaţii, dar nimeni nu ne-a dat. L-am luat acasă şi pe data de 2 septembrie am chemat iar salvarea pentru că era din ce în ce mai rău. L-au internat la terapie intensivă şi duminică, 12 septembrie ni s-a spus că a murit", povesteşte bărbatul.

Luni, 13 septembrie, copiii au mers la morgă să ridice trupul neînsufleţit al tatălui. Mama rămăsese acasă la Cioroiaşi. Fusese la un pas de a face infarct când a auzit că i-a murit bărbatul.

"Eu am intrat la morgă. Au adus un cadavru şi când m-am uitat am văzut că nu e tata-socru. Le-am spus imediat că nu e el. Cei de la morgă mi-au zis cĂ mortul se mai schimbă, el e. Le-am zis iar că nu e tata şi ziceau că el e, că nu văd eu bine. La un moment dat am văzut că persoana decedată avea şi un tatuaj. Le-am zis că socrul meu nu e tatuat. Le arătam poza cu tata, să-i conving că mortul nu e el", povesteşte ginerele bărbatului.

Abia atunci cadrele medicale şi-au dat seama că era ceva în neregulă. Medicul legist şi fiica bărbatului presupus mort şi au urcat pe secţia de Terapie Intensivă să lămurească situaţia. "L-am văzut pe tata. L-am strigat, avea ochii deschişi. E greu, tare greu să vă explic în cuvinte momentele pe care le-am trăit. nu-mi vine să cred", a declarat Ştefania Voinea, fiica bărbatului declarat decedat.

Ce spune şefa secţiei ATI

Alina Drăgoescu, şefa secţiei ATI, a refuzat să explice cum s-a întâmplat totul şi s-a rezumat la o simplă declaraţie: "Ne cerem scuze familiei pentru ce s-a întâmplat. Vom face o anchetă internă să vedem cine este vinovat", a spus şefa ATI. Întrebată ce tratament a primit bărbatul în intervalul de timp în care s-a considerat a fi mort şi de ce imediat după ce s-a aflat că s-a produs "încurcătura", nimeni nu a dat o notă explicativă, dr. Drăgoescu a răspuns: "Vom face o anchetă internă şi vom vedea".

Constantin Oprea, în vârstă de 78 de ani,bărbatul declarat mort se află în continuare internat la Spitalul de Urgenţă din Craiova, secţia ATI. "Ne rugăm la Dumnezeu să sscape, este în stare gravă. Nu putem să facem vreo plângere oentru că tata este tot la mâna medicilor. Îmi e teamă să nu fie repercursiuni şi pentru că am făcut publică povestea", a spus fiica pacientului.

