Un elev de 17 ani din Craiova a murit de COVID-19. „Este cel mai tânăr pacient pe care l-am pierdut”

Băiatul a ajuns sâmbătă, 2 septembrie, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova cu o saturaţie foarte mică şi cu o stare generală extrem de proastă. Tânărul a murit după două zile de spitalizare. "Adolescentul nu era vaccinat şi avea comorbidităţi. A ajuns la noi în stare critică: diabet dezechilibrat, stare septică, comă diabetică. Este cel mai tânăr pacient care ne-a murit", au precizat reprezentanţii Spitalului de Urgenţă din Craiova.

"Tânărul de 17 ani a venit din mediul rural, a venit in UPU de la domiciliu, cu mijloace proprii, în ziua de 02.102021, conştient, intens dispneic, cu stare generală alterată, cu valori mari ale glicemiei. Era cunoscut cu diabet zaharat tip 2 insulinonecesitant. A fost admis în UPU, în sectorul în care izolăm pacienţii suspecţi şi confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, organizat la parterul Centrului de Cardiologie Intervenţională, pacientul fiind suspect de infecţie cu SARS-CoV-2. Aici a fost investigat paraclinic si imagistic, i s-a efectuat test PCR pentru SARS-CoV-2, a primit îngrijiri medicale de urgenţă, complexe si complete. Cu toate acestea, evoluţia a fost una nefavorabilă, starea pacientului s-a agravat rapid, a fost intubat si ventilat mecanic. În ziua de 03.10.2021 a intrat in stop cardiorespirator, dar s-a resuscitat. În ziua de 04.10.2021 a intrat din nou in stop cardiorespirator, dar manevrele de resuscitare efectuate timp de o oră au rămas fără rezultat, la ora 15:48 înregistrându-se decesul. A fost confirmată şi infecţia cu SARS-CoV-2", a declarat dr. Cristina Geormăneanu, director medical al Spitalului de Urgenţă Craiova.