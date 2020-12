Un băiat îndemnat de tată a ucis cu sânge rece o vulpe. Imaginile postate pe TikTok i-au şocat chiar şi pe poliţişti VIDEO

Cel care a reuşit să prindă vulpea se numeşte Marin Mincu şi are 42 de ani, iar fiul său, Ştefan, are 15 ani. De faţă când a fost ucis animalul a fost şi un adolescent, tot în vârstă de 15 ani. Şi acesta a lovit animalul şi, în plus, a şi filmat totul.

Imaginile au fost postate pe TikTok, însă, de un prieten al adolescenţilor. Internauţii au fost şocaţi când au văzut postarea şi l-au auzit pe tatăl băiatului cum îşi îndemna copilul să lovească vulpea cu o lopată.





"Mai dă, mă! Mai dă! Dă la vulpiţa cea şirată!", spunea în timp ce fiul ucidea animalul.





Poliţiştii din Dolj s-au sesizat imediat după ce imaginile au devenit virale. Au luat legătura cu tânărul care distribuise filmuleţul şi au ajuns imediat la cei care au comis fapta.