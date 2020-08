Preşedintele CJ Dolj, confirmat cu COVID-19: „Sunt asimptomatic, nu am avut febră şi am şi gust, şi miros“

Preşedintele CJ Dolj spune că a făcut testul Covid după ce a fost depistată pozitiv directoarea de imagine a instituţiei.

”Am făcut şi eu testul şi mi s-a confirmat că sunt pozitiv, dar chiar mi s-a spus că aş fi pe la jumătatea bolii. Nu am simţit nimic, sunt asimptomatic, nu am avut febră şi, am şi gust şi miros”, a declarat Ion Prioteasa pentru Gazeta de Sud.

Potrivit sursei citate, acesta a adăugat că este în spital şi că îşi va face şi o radiografie pulmonară.

Preşedintele CJ Dolj spune că a făcut testul COVID-19 după ce a fost depistată pozitiv directoarea de imagine a instituţiei. El a adăugat că se află, momentan, în spital. „În prezent, sunt internat în spital. Nu am primit niciun fel de tratament pentru că nu am niciun simptom, dar voi face o radiografie pulmonară”, a mai spus preşedintele CJ Dolj.

Prioteasa a mai precizat că va rămâne internat în spital 48 de ore, conform prevederilor legii. După aceea, în funcţie de ce vor spune medicii, fie va intra în carantină la domiciliu, fie va rămâne în spital până la negativare.