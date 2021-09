Povestea Iasminei, fetiţa de 11 ani ucisă de o şoferiţă începătoare, care a picat de şase ori examenul auto VIDEO

Cumplitul accident a avut loc marţi seara în localitatea doljeană Valea Stanciului.

Iasmina Dinu venise în vizită la bunici. Peste 2 zile urma să plece în Anglia, unde o aşteptau părinţii şi surioara mai mică. Trebuia să înceapă şcoala.

Din păcate, totul s-a întâmplat într-o fracţiune de secundă. Iasmina, bunicii şi străbunica au ieşit în faţa porţii.

Stăteau chiar lângă gardul casei şi discutau cu un vecin. La un moment dat, o maşină a ieşit de pe carosabil, a lovit capul de pod din faţa casei şi s-a oprit în gard.

„Pe Iasmina mea a spulberat-o. A aruncat-o în colţul casei. Acolo i-a ajuns trupuşorul. Soacra mea a fost strivită de maşină. Şi pe noi era să ne lovească. Şi vecinul a fost lovit", a povestit Aurelia Dănănae, bunica fetiţei.



Femeia abia se mai putea ţine pe picioare. S-a aşezat distrusă exact în locul unde stătea când s-a întâmplat tragedia.

Aurelia Dănănae, bunica Iasminei: "Am alergat la fata mea, dar nu mai mişca, nu mai mişca, am încercat... dar, nu mai mişca. Au murit pe loc amândouă".

„Acul era oprit la 100 km/h"

La volanul maşinii era o femeie de 30 de ani, din aceeaşi localitate. O şoferiţă începătoare. Luase permisul de conducere în urmă cu 3 săptămâni, pe data de 10 august. Localnicii spun, însă, că femeia picase de mai multe ori examenul auto.

„Femeia asta a picat examenul auto de 6 ori! Înţelegeţi? De 6 ori. Nu se poate aşa ceva. L-a luat a 7-a oară. Era clar că nu era făcută pentru şofat. Dar şi-a dorit foarte mult să aibă carnet. Foarte mult. Şi avea nebunia asta, să meargă pe uliţele astea cu viteză. Când a venit poliţia, acul era oprit la 100k/h. Vă daţi seama?", a povestit revoltat unul dintre martori.

Vecinul care stătea de vorbă cu bunicii Iasminei spune că a observat maşina că mergea haotic pe stradă.

„Eu am văzut o maşină roşie că mergea în zig-zag. Am şi zis cine o fi nebunul ăla care merge aşa. La un moment dat, din faţa magazinului de peste drum, a venit direct spre noi. A intrat în capul de pod, apoi în gardul casei. Nu am mai avut timp să ne ferim", povesteşte bărbatul.

Oamenii mai spun că şoferiţa a coborât din maşină şi ar fi spus că a avut o pană şi nu a mai putut controla maşina. „Nu a avut nicio pană. Mergea cu viteză. Toţi am văzut. Toţi. Cu siguranţă a încurcat pedalele. În loc să apese pe frână, a apăsat pe acceleraţie şi a venit direct spre noi", explică bunicul fetiţei.

Iasmina iubea portul popular românesc

Fetiţa de 11 ani visa să ajungă o mare cântăreaţă de muzică populară. „Iubea portul popular românesc. Iubea scena. Era atât de fericită atunci când cânta. Şi cânta frumos, era un copil minunat. S-a stins lângă străbunica ei pe care o iubea atât de mult. Cu ea dormea, cu ea stătea cel mai mult când venea în vizită la noi. Erau nedespărţite", a mai povestit bunica Iasminei.

Distruşi, părinţii fetiţei s-au întors miercuri din Anglia să-şi conducă pe ultimul drum copilul.

Pe numele şoferiţei s-a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Femeia va fi cercetată în stare de libertate.

