Oana Pellea revoltată că Primăria Craiova şi-a bătut joc de memoria tatălui său. Bustul deplorabil al actorului, pus printre blocuri: „Mi s-a spus că este din bronz“

Printre busturi este şi cel al lui Amza Pellea. Fiica marelui actor a reacţionat imediat când a auzit ce se întâmplă la Craiova. Iată ce a scris actriţa pe pagina sa de Facebook:



"Cititi, vă rog!

Aşa cinsteşte Primăria Craiova personalităţile Olteniei.

Printre aceste busturi ruginite se afla şi bustul AMZA PELLEA. Mai marii Craiovei nu au găsit alt fel de a cinsti memoria lui decât printr-un bust de “bronz” ruginit.

Am fost la inaugurare. Atunci am primit , in numele tatălui meu, diploma de FIU AL CRAIOVEI.

Mi am dat acordul pentru acest bust. Mi s a spus ca este din bronz...

Oricum...diploma, bustul şi o plăcuţa memoriala este tot ce a făcut Craiova pentru memoria tatălui meu.

Bustul a fost in fata Teatrului Naţional Craiova. De acolo l au mutat...la “bronz vechi” aruncat( depozitat) undeva...acum a reapărut intr o stare jalnica.

N am intrat niciodată in Primăria Craiovei.

Nu am cerut Primăriei Craiova niciodată nimic.

Dar...acum, in calitate de unica moştenitoare, mă văd nevoită să apar imaginea şi memoria tatălui meu.

Deci:

Din acest moment Primăria NU mai are aprobarea mea de a expune acest moment.

Folosirea fără acordul meu constituie ilegalitate.

“”Amza Pellea” este marca înregistrată OSIM

Deci:

“Mulţumesc”....Primăriei Craiova pentru felul in care îşi arată recunoştinţa şi preţuirea fata de Amza Pellea şi cer politicos ca acest bust sa fie casat!

Decât aşa...mai bine...nimic.

Oricum...AMZA Pellea este in inimile romanilor şi este iubit şi după 37 de ani de la plecarea de pe pâmant...doar asta contează cu adevărat! In plus, iubirea mai are un avantaj: Nu rugineşte niciodată.

Acestor oameni minunaţi chiar le MULTUMESC !

ps. Sunt dispusa sa mi asum achitarea costului pentru turnarea in bronz a acestui bust... cu conditia ca Primaria Craiova sa mi puna la dispozitie o locatie onoranta. Multumesc", a scris Oana Pellea.