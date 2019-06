Maşină de poliţie, implicată într-un accident rutier. Doi poliţişti din Craiova au ajuns la spital

Accidentul a avut loc în dimineaţa zilei de 6 iunie, în zona Pieţii Chiriac din Craiova. Poliţiştii erau în patrulare şi aveau girofarurile pornite. Cu toate acestea, şoferul unui Logan nu i-a observat şi a intrat în maşina de poliţie.

"Un tânăr de 19 ani, din Craiova, care conducea un autoturism Logan a lovit o maşină de politie, care circula regulamentar, pe drumul cu prioritate. În urma accidentului, doi poliţişti din cadrul Secţiei 2 PoliŢie s-au deplasat la spital, pentru investigaţii medicale. În cauzĂ a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă", a declarat Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt al IPj Dolj.

Tânărul a fost şocat când a văzut ce a făcut. "Nu am vrut, nu am fost atent", le-a spus poliţiştilor sosiţi la faţa locului. Şoferul a fost testat şi s-a stabilit că nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.





