Managerul Filarmonicii Oltenia, despre afirmaţia "măcar un glonţ în cap acelor «mame» care au ieşit cu copii la proteste": „Este părerea mea ca cetăţean“

Gabriel Zamfir, managerul Filarmonicii Oltenia din Craiova a spus, într-un comentariu pe Facebook, că mamele care îşi duc copiii la mitinguri ar merita măcar un glonţ în cap.

"Un mare respect pentru acei jandarmi şi măcar un glonţ în cap acelor asa-zise "mame" care au ieşit cu copiii în braţe la proteste deşi se ştia ca nu e un protest paşnic aşa cum ar trebui sa fie în democraţie. Dar deh nu avem aceeaşi definiţie pentru "democraţie", a spus Zamfir pe reţeaua de socializare. în cursul zilei de duminică.



Oamenii l-au sancţionat dur în sute de mesaje pe managerul Filarmonicii de la Craiova, pentru limbajul folosit, însă pretinsul om de cultură a spus că-şi asumă tot ceea ce a scris.





Managerul Filarmonicii Oltenia spune, într-o declaraţie pentru "Adevărul", că-şi asumă declaraţiile iniţiale şi că mamel care-şi duc copii la proteste ar trebuie sancţionate:

"Afirmaţia dură pe care mi-o asum a fost un semnal de alarmă că nişte părinţi responsabili şi sănătoşi la cap nu-şi pot duce la un miting anunţat, de zile bune, că va fi violent, nu-şi pot duce acolo pruncii, copiii minori, lipsiţi de apărare. Sper că veţi da acest mesaj tuturor oamenilor sănătoşi la cap din România asta, că nu putem să ne ducem copiii şi să ne folosim de ei ca să ne victimizăm după aceea că, uite, domn'e, ce-a făcut Jandarmeria şi ne-a omorât. A fost un semnal de alarmă dur la adresa acelor părinţi iresponsabili care îşi aduc copiii la un asemenea miting. Este părerea mea ca cetăţean, excluzând orice funcţie vremelnică pe care o deţin. Domn'e, un om sănătos la cap, nu-şi periclitează copilul la o astfel de manifestaţie pe care toată lumea a declarat-o violentă. Am scris mame între ghilimele pentru că nu le consider mame şi am spus că ar merita o pedeapsă, adică tras glonţ în cap ca o pedeapsă, nu m-am dus să trag un glonţ, am zis că asta merită un părinte responsabil. Eu am strâns fonduri pentru copii bolnavi, noi, adulţii avem obligaţia să protejăm copiii. Mi-a produs o stare de nervozitate şi de revoltă teribilă când am văzut fotografiile cu copii la miting. Trebuia să scriu mai bine că unor astfel de mame să li se retragă dreptul maternal. Nu sunt un beţivan cum am văzut că se scrie despre mine acum, nu sunt membru PSD, ALDE, am ieşit din politică din decembrie 2016. Nu mai fac politică, nu este de mine, sunt director al Filarmonicii fără voia conducerii pesediste. Eu am dat concurs şi n-au avut ce să-mi facă. Nu sunt tolerat, nu sunt acceptat de PSD şi asta e. Am scris o părere pur personală pentru m-am săturat de huligani", a declarat managerul Zamfir.

Zamfir a fost acuzat de plagiat

Conducătorul Filarmonicii Oltenia din Craiova are 35 de ani şi până acum a fost de multe ori arătat cu degetul. Ba că are un limbaj vulgar, ba că face greşeli gramaticale deşi este şi cadru didactic, ba că a ocupat postul de manager prin fraudă. În 2016, Gabriel Zamfir a fost acuzat că s-ar fi prezentat la concursul pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii cu un proiect plagiat, mai exact ar fi copiat fragmente şi pagini întregi din proiectul fostului manager al filarmonicii, dar şi din proiectul depus în 2012 de fratele său, Antoniu Zamfir, pentru Teatrul Liric Elena Teodorini. Gabriel Zamfir s-a apărat atunci şi a spus că proiectul său nu putea fi considerat „plagiat“, deoarece nu era o „lucrare ştiinţifică, ci doar o viziune a unui manager asupra unei instituţii publice de cultură".





Gabriel Zamfir are studii universitare de teologie la Craiova şi de muzică la Bucureşti, în 2011 finalizând şcoala doctorală cu o teză în muzicologie. De peste zece ani, este cadru didactic la Departamentul de Arte al Universităţii din Craiova. Între timp, a mai fost artist liric la Teatrul Liric „Elena Teodorini”, director la câteva SRL-uri cu activitate în domeniile telefoniei mobile şi brokerajului, arhidiacon onorific în Mitropolia Olteniei, a fondat şi manageriat Ansamblul Folcloric „Doina Olteniei”…