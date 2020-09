Haos total într-o comună unde jumătate dintre elevi nu au la ce face cursuri online. „Dumnezeu cu mila!”

Poiana Mare, una dintre cele mai populate comune din Dolj, se află în scenariul roşu, ceea ce înseamnă că porţile şcolilor nu se vor deschide pentru elevi pe data de 14 septembrie. Comuna are 5 grădiniţe, 5 şcoli de învăţământ primar şi gimnazial şi un liceu. Aici învaţă 1067 de copii. 500 dintre ei nu au avut niciodată o tabletă sau un calculator, iar 71 nu au nici măcar un telefon mobil în familie.

Pentru începutul de an şcolar, dascălii şi autorităţile locale spun că au făcut toate pregătirile necesare pentru ca elevii să poată să se întoarcă în clase în condiţii de siguranţă. S-au achiziţionat produse de dezinfecţie, s-au cumpărat măsti, s-au comandat panouri de protecţie şi s-au mutat băncile astfel încât să se poată păstra distanţa socială.





Doar că luni dimineaţa, profesorii au aflat că localitatea Poiana Mare se află în scenariul roşu din cauza pacienţilor şi cadrelor medicale depistate la Spitalul de Psihiatrie.

Reacţia profesorilor din Poiana Mare

„Ai auzit? Facem lecţiile online. Nu mergem la şcoală!'

„Cum? N-avem tablete, noi nu ştim să predăm aşa. Ce facem? Cum ne descurcăm?

„Nu ştiu, Dumnezeu cu mila! Să vedem ce ne-or mai spune de la Minister".

Aşa povestesc dascălii că s-au derulat discuţile între ei în momentul în care au primit vestea că la Poiana Mare, copiii vor rămâne la şcoală. "Noi speram să vină copiii la şcoală. Şi ei, şi noi ne doream mult asta. Înţelegem că sunt probleme, înţelegem că s-a luat această decizie, dar nu înţelegem cum se pot desfăşura orele în aceste condiţii. Am anunţat Ministerul Educaţiei, a raportat situaţia de la Poiana Mare şi în luna august, şi în urmă cu câteva zile, dar nu am primit niciun răspuns. Părinţii şi copiii ne întreabă cum vom proceda, iar noi ridicăm din umeri", a declarat Veta Pană, director adjunct la Liceul George Ştefan Marincu din Poiana Mare.

Ce spun copiii care nu au tablete

Părinţii şi elevii încearcă să găsească soluţii. Cei mai mulţi dintre ei spun că vor folosi telefoanele mobile pe care le au în casă.

"Fratele meu are un telefon. Al meu este vechi, nu pot să-l folosesc, nu merge să încarc pe el aplicaţii. Eu sunt în clasa a XI-a, el în clasa a XII-a. Îl vom folosi pe rând, nu avem ce face. Va fi foarte greu pentru că am văzut şi în starea de urgenţă că din aceste lecţii online, noi nu înţelegem mai nimic. Eu speram să mergem la şcoală", a declarat Lorena Riza, elevă la Liceul George Marincu.

"Pe 14 septembrie mergeam la şcoală să ne luăm manualele, acum ne vom trezi, ne vom îmbrăca frumos, ne vom aşeza în faţa telefoanelor, cei norocoşi în faţa tabletelor şi vom discuta online. E trist că trăim astfel de momente", a spus şi Leornard, fratele Lorenei.

Andreea este în clasa a VI-a. Şi ea speră să poată folosi telefonul mamei. "Eu nu am telefon, dar are mama. O să-l iau pe al ei, dar când este la serviciu nu voi putea intra la ore. Sper să nu mi se pună absenţă. Nu ştiu cum va fi", spune eleva.

"Eu am un telefon spart, dar încă se aprinde. Sper să-l pot folosi şi să mă descurc cât de cât", spune şi Mihai, un elev în clasa a VII-a.

Ionuţ face parte dintre cei 71 de copii în familia cărora nu există nici măcar un telefon mobil. "La mine e mai greu. O să încerc să iau lecţiile de la colegi, dar nu ştiu ce voi înţelege. Eu sunt în clasa a 8-a, am examen, nu ştiu cum mă voi descurca singur. Poate cineva se va gândi şi la noi", spune copilul.

Vă recomandăm să citiţi şi: