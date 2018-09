FOTO Poliţist din Craiova, bătut de un şofer. Agentul a tras 5 focuri de armă, dar agresorul a reuşit să fugă

Totul s-a întâmplat pe DN 65 - Centura de Nord a Craiovei. Un echipaj de poliţie din cadrul Serviciului Rutier Dolj a încercat să oprească un conducător auto care efectuase o depăşire neregulamentară. Când au văzut că şoferul, aflat la volanul unui Fiat, nu opreşte la semnal, poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. La un moment dat, pe o stradă lăturalnică, au reuşit să blocheze autoturismul. În momentul în care agentul principal Cristian Bitică a vrut să-l imobilizeze, şoferul l-a lovit pe acesta cu un telefon în zona capului, i-a dat un pumn şi rupt-o la fugă.

"A fost o lovitură puternică... am căzut"

"L-am urmărit câţiva kilometri şi la un moment dat, şoferul şi-a abandonat maşina şi a vrut să fugă. L-am somat să se oprească, el s-a întors brusc şi m-a lovit cu telefonul. A fost o lovitură foarte puternică, am ameţit puţin, apoi a venit şi m-a lovit cu pumnul, m-am dezechilibrat, am căzut, el a fugit, m-am ridicat, am scos armamentul din dotare, l-am urmărit, l-am somat, am tras 5 focuri în aer, dar a dispărut", a declarat Agentul principal Cristi Bitică.

Agentul principal a fost dus la Spitalul de Urgenţă Craiova pentru îngrijiri medicale. "Poliţistul a suferit un traumatism cranio-cerebral acut minor, un traumatism l nivelul genunchiului drept, i s-au acordat îngrijirile medicale necesare, iar starea sa este stabilă", a declarat Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Craiova.

Şoferul agresor, dus în faţa procurorilor

După aproximativ două ore de la incident, şoferul fugar s-a prezentat la sediul inspectoratului de poliţie, însoţit de avocat. Marius Cauc, în vârstă de 32 ani, conducea un autoturism Fiat şi era însoţit de o tânără. Când a ajuns în faţa poliţiştilor a spus că nu-şi dă seama ce l-a apucat, de ce a reacţionat violent.

În urma probelor sânge prelevate, s-a stabilit că şoferul nu consumase alcool. "Cel in cauza s-a prezentat la sediul IPJ Dolj, in prezent fiind efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj, cauza fiind preluata de catre un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova", a declarat inspector princial Cosmin Grădinaru, purtatorde cuvânt al IPJ Dolj.

Incidentul a fost comentat de zeci de poliţişti pe reţelele de socializare. "Azi 19.09.2018 în Craiova a mai fost ultragiat un poliţist! Un fapt banal, cotidian în cel mai periculos oraş din România. În timp de domnul procuror Marin Rogoveanu făureşte dosare penale pe bandă rulantă poliţiştilor din I.P.J. Dolj , ca la mină, poliţiştii din Craiova sunt ultragiaţi pentru că doamna legată la ochişori cu balanţa în mână nu este doar oarbă, este mută şi surdă când vine vorba de poliţişti ! Doamna ministru Carmen Dan, dormiţi liniştită?", au scris reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor din Dolj pe pagina lor de Facebook.