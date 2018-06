Caz unic în România. O primărie din Dolj este execută pentru creditul de 400.000 de euro al unei foste angajate. Edilul localităţii: „Sigur se ajunge la insolvenţă“

Fiica primarului din comuna doljeană Murgaşi a obţinut în anul 2008 un credit ipotecar în valoare de 220.000 de euro pentru a cumpăra un teren în Piteşti. Cum nu a plătit nicio rată la bancă aşa cum era normal, o companie de recuperare creanţe s-a îndreptat pentru recuperarea datoriei către primărie şi a şi câştigat în instanţă procesul, iar hotărârea dată este una defintivă. Autorităţile trebuie să achite în total din bugetul local suma de 400.000 de euro.

Actualul edil al localităţii a precizat că în momentul în care banca a cerut poprire pe salariu, fostul primar a închis ochii şi nu a atacat decizia instanţei şi nici nu a anunţat că fiica să nu mai lucrează în insitituţia pe care o conducea la vremea respectivă. „Faptul pentru care s-a ajuns aici este că nu au existat căi de apărare, a fost o pasivitate totală din partea OUAT-ului de la vremea respectivă, primarul nu s-a apărat în instanţă nu a înaintat în instanţă o adresă care să rezulte că ea nu mai era salariata primăriei de mult timp. Doar pentru că tatăl era primar? Mi-e greu să exprim motivele. Sigur se va ajunge la insolvenţă“, a spus Daniel Ţeligrădeanu, primarul comunei Murgaşi.

Totul va fi blocat

Angajaţii Primăriei din comuna Muraşi au aflat că din cauza datoriei pe care fosta lor coleagă o are la bancă există posibilitatea ca ei să nu îşi mai primească salariile. „Am aflat că există şanse să nu ne mai primim salariul. Grav este că se vor bloca şi conturile şi nu ştiu ce vom face. Nu se vor mai face nici investiţii în comună, iar oamenii vor avea de suferit“, a povestit o angajată din cadrul Primăriei Murgaş.

În momentul în care vor fi blocate conturile Primăriei Murgaşi nu se vor mai putea executa nici investiţii. Fostul edil al comunei Murgaşi se apără şi susţine că fiica sa nu are nicio vină şi nu înţelege de ce instanţa cere acum ca datoria în valoare de 400.000 de euro să fie achitată din bugetul local.

Mirela Simina Drăguţa a contracata creditul împreună cu soţul ei, însă la scurt timp nu au mai putut achita ratele din cauza crizei economice, iar astfel s-a ajuns să aibă de plătit suma de 400.000 de euro. „Este un abuz ce ni se întâmplă nouă astăzi şi primăria săraca nu are nicio treabă, nu are nicio legătură nu are nicio treabă un contract cu persoana fizică şi banca. A, dacă soţia mea mai era angajată şi nu îi făcea poprire...dar executa doar pe poprire. Aşa ceva nu există pe lumea aceasta“, a precizat Florin Drăguţ, soţul creditoarei.