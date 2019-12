El este bărbatul din Dolj care şi-a ars de vie vecina pentru că ar fi vrăjitoare. Ce le-a spus anchetatorilor VIDEO

Totul s-a întâmplat sâmbătă dimineaţa în localitatea doljeană Pleniţa. Cristinel Constantin Gae, în vârstă 43 de ani, şi-a incendiat vecina sub privirile vecinilor alertaţi de strigătele de ajutor ale unei femei. Localnicii spun că nu au putut să intervină pentru că totul s-a petrecut extrem de repede. Gae a luat nişte benzină, a aruncat-o pe bătrână şi imediat i-a dat foc.

Disperaţi, oamenii au sunat la 112, dar în momentul în care poliţiştii au ajuns la faţa locului, bătrâna era deja carbonizată.

Şocul a fost şi mai mare pentru poliţişti când au intrat în casa bărbatului şi au găsit şi trupul neînsufleţit al mamei acestuia care, însă, nu prezenta urme de violenţă. "În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a constatat faptul că în locuinţa bărbatului a fost găsită mama acestuia, de 65 de ani, decedată, urmând ca În urma efectuării necropsiei sa se stabilească exact cauza decesului", au declarat reprezentanţii IPJ Dolj.

"Era normal s-o omor. Era vrăjitoare"

"Atunci când a incendiat-o pe bătrână striga «Mori, vrăjitoareo!». Am înţeles că o acuza pe vecină că din cauza vrăjilor ei, mama lui ar fi murit. Cele două femei erau prietene bune. Toată ziua se vizitau. E cumplit ce s-a întâmplat. Era un om liniştit, retras, locuia doar cu mama lui şi niciodată nu a creat probleme în comună. Deodată a înnebunit", a povestit unul dintre vecini.

Constantin Gae nu s-a împotrivit atunci când poliţiştii i-au pus cătuşele. "Era normal s-o omor. Era vrăjitoare. Am salvat viitorul omenirii. Pe mama n-am omorât-o. Cum s-o omor pe mama?", le-a spus Gae anchetatorilor.