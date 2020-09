Dosarul monstrului din Caracal, blocat de COVID-19. „Am fost infectat, acum sunt în perioada de recuperare”

Familiile Luizei Melencu şi Alexandrei Măceşanu, cele două tinere despre care procurorii spun că au fost răpite şi ucise de Gheorghe Dincă, au contestat decizia Tribunalului Olt care a hotărât că procesul poate începe în cazul Caracal.

Magistraţii din Slatina au respins cererile celor două familii de trimitere a dosarului la organului de urmarire penala, iar Curtea de Apel Craiova ar fi trebuit să dea miercuri, 10 septembrie, decizia definitivă.

Avocatul familiei Măceşanu a depus, însă, o cerere de amânare.





„Nu m-am putut prezenta întrucât am avut probleme de sănătate. Am fost infectat, iar acum sunt în perioada de recuperare. Nu a fost deloc uşor, toată familia a ieşit pozitivă, eu am fost simptomatic, dar acum sunt bine. Rămân în izolare până când mă recuperez complet. Am cerut instanţei un termen scurt pentru că săptămâna viitoare voi putea să ajung la Craiova", a declarat avocatul Aurel Moldovan.

Curtea de Apel Craiova a acordat în dosarul Caracal un nou termen pe data de 23 septembrie.