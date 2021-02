Cum a fost „răsplătit” un poliţist atacat cu securea la o intervenţie pentru salvarea unei fete

Povestea a ieşit la iveală după 4 luni, abia când poliţistul care a fost nevoit să tragă patru focuri de armă ca să se salveze le-a trimis o scrisoare colegilor de la Sindicatul „Mihai Viteazul”, în care a povestit tot ceea ce a trăit.

"Sunt agent şef de poliţie Ivancea Cristian Florin şi îmi desfăşor activitatea în cadrul I.P.J Dolj, Secţia 15 Poliţie Rurală Filiaşi, Postul de Poliţie Scaeşti, având funcţia de ajutor şef post. Pe lângă funcţia pe care o deţin sunt căsătorit şi am doi copii în vârstă de 5 ani, respectiv 2 ani. În data de 02.10.2020, în timp ce mă aflam în exercitarea atribuţiunilor de serviciu am fost sesizaţi prin SNUAU 112 de o persoană minoră din comuna Braloştiţa, cu privire la aceea că tatăl său a agresat-o fizic. În urma verificărilor efectuate am stabilit că agresorul şi familia sa se aflau în carantină ca urmare a întoarcerii din Spania. La faţa locului, persoana în cauză a devenit recalcitrantă şi violentă verbal, iar in cele din urmă a luat o secure şi a ieşit în stradă adresându-mi ameninţări şi încercând să mă lovească cu securea. Văzând că integritatea corporală şi viaţa mea sunt puse in pericol, am făcut somaţie legală, respectiv l-am atenţionat verbal, apoi am folosit armamentul din dotare, trăgând 2 focuri de avertisment. Întrucât acesta a continuat să se îndrepte cu securea în direcţia mea, am tras 2 focuri spre membrele inferioare ale agresorului, lovindu-l de 2 ori in piciorul drept:, a povestit agentul şef.