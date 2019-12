Cum a fost îngropat dosarul unui poliţist pensionar care a atacat sexual doi copii. „Fetiţa mea stătea chircită şi abia vorbea“

Cele două fapte au fost săvârşite de Gheorghe Dinicuţă, un pensionar de 70 de ani, fost poliţist, din localitatea Radomireşti, judeţul Olt.





Totul a început pe data de 20 mai 2017, când bătrânul s-a dus printre copiii care se jucau pe uliţă şi, după ce a pândit o fetiţa de 5 ani, a ademenit-o sa-l însoţească la el acasă. “Vino, prietenul pe care-l cauţi e ascuns la mine”, i-ar fi spus bătrânul.

"Am vrut să-l omor"

Fetiţa îl cunoştea pe vecinul său şi l-a însoţit veselă fără să aibă habar ce avea să urmeze.





"Norocul a fost că-mi supraveghez copilul atunci când iese pe stradă să se joace. Obişnuiesc să scot capul pe poartă să văd ce face. În acea zi am văzut că fata mea nu era în grupul de copii şi am început s-o caut. Am strigat-o peste tot, am căutat-o, nimeni nu observase unde dispăruse. După vreo jumătate de oră, mă sună mama. Vino repede acasă, pe fată o nenoroci nemernicul de Gheorghe. Am alergat într-un suflet. Fetiţa mea stătea chircită în pat şi abia vorbea. Mi-a spus că vecinul a băgat-o în casă, a luat-o în braţe şi a început să o pipăie peste tot. O lingea cu limba şi i-a băgat mâna în chiloţei. Din fericire, copilul s-a zbătut şi a reuşit să fugă. Vă spun sincer, am vrut în momentul ăla să mă duc să-l omor. M-au oprit ai mei şi am sunat la 112", povesteşte tatăl fetiţei.

Bărbatul spune că poliţiştii din comună s-au deplasat la faţa locului, l-au dus pe bărbat la sediu, l-au audiat şi i-au dat drumul. "Atunci s-a aflat că acelaşi individ agresase sexual şi un băieţel, prietenul de joacă al fetiţei mele", a mai spus tatăl copilului abuzat.

"L-a ameninţat cu cuţitul că-l omoară dacă spune cuiva"

Când a auzit că nea Gheorghe a fost luat de poliţişti, un alt copil i-a spus mamei sale că şi el a păţit la fel. "Am crezut că o să cadă cerul pe mine. Mi-a spus că dacă l-a luat poliţia nu o să-l mai omoare şi mi-a poveestit. S-a întâmplat cu câteva zile înainte să fie abuzată fetiţa. Culmea este că l-a luat de lângă mine şi l-a dus acasă. Eram la lucernă. M-a văzut, m-a salutat şi m-a întrebat dacă nu vreau să-mi dea o seceră mai bună să meargă treaba mai repede. I-am spus că mă descurc, dar el a insistat şi l-a luat pe copil cu el să i-o dea. A trecut cam vreo 40 de minute şi am văzut că nu mai vine. L-am trimis pe fratele mai mare după copil şi apoi au venit amândoi acasă. Nu mi-a spus nimic atunci. După aceea, mi-a povestit că l-a băgat în casă, i-a spus să-şi dea pantalonaşii jos, să-i arate cum trebuie să fie bărbat, să-l mângâie, să-i facă tot felul de lucruri. Când a auzit afară vocea fratelui s-a oprit şi a luat un cuţit. Copilul meu tremura de frică, vă daţi seama. L-a ameninţat cu cuţitul că-l omoară dacă spune cuiva. Când am aflat totul, am mers şi eu la poliţie şi am depus plângere", a povestit şi mama băieţelului.

Clasarea dosarului

Au urmat luni întregi de audieri şi expertize. În luna decembrie 2018, părinţii celor doi copii abuzaţi sexual au aflat că vecinul lor a scăpat pentru că dosarul cu cele două cauze a fost clasat. "Avocata noastră a făcut o grămadă de memorii şi nimic. Abia când a apărut cazul Dincă, au venit şi l-au luat şi, din câte am înţeles, l-ar fi internat undeva la psihiatrie. Dar nu ştim exact. Poliţiştii din comună şi domnii procurori de la Caracal mereu l-au protejat pe acest monstru", a declarat tatăl fetiţei abuzate.

Dosarul lui Gheorghe Dinicuţă din Radomireşti - Olt se numără printre cele verificate la solicitarea Procurorului General al României, după izbucnirea cazului Caracal. Comisia de control a constatat că procurorii din Caracal care au clasat dosarul pentru că nu s-ar fi găsit dovezi care să arate că bătrânul i-a agresat pe copii au dat "o soluţie netemeinică".