Cum arată robotul revoluţionar inventat de elevi, care îi ajută pe pacienţii COVID-19. „L-am făcut în 48 de ore” VIDEO

Cei cinci elevi sunt membri ai Clubului de Robotică Soft Hoarders şi toţi învaţă la aceeaşi şcoală de prestigiu din Craiova: Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti. Cu robotul pe care l-au creat în doar 48 de ore au reuşit să obţină locul 2 la categoria "Junior" din cadrul hackatonului PoliHack, la care au participat 40 de echipe din toată țara.

Când au aflat că tema concursului este „Ce ar putea fi de ajutor în timpul unei pandemii", copiii s-au gândit imediat să dea viaţă unui robot care să ajute în lupta cu COVID-19.

„Am aflat destul de târziu de concurs, dar ne-am mobilizat şi am creat robotul în 48 de ore. Ne-am gândit că putem ajuta cadrele medicale. Mai exact, proiectul nostru a fost format dintr-un pachet de servicii destinat spitalelor care se luptă cu COVID-19, având doua elemente principale: un robot care ajută la interacțiunea cu pacienții de la distanță și un website care permite accesarea datelor pacientului în timp real", a declarat Vlad Nedelcu, unul dintre elevi.

Cei cinci băieţi au luat în echipa lor şi o fată care le-a pus la dispoziţie un apartament unde copiii au stat timp două zile. „Ne-am încuiat acolo şi am început să muncim", povestesc elevii.

Robotul a fost conceput pentru a ajuta pacienţii COVID care au simptome uşoare şi medii. Elevii spun că medicii şi asistentele îl pot folosi în saloanele unde sunt trataţi astfel de bolnavi.

Robotul are roţi şi se poate deplasa lângă patul pacientului când începe consultaţia. Dispune de un ecran, de un braţ şi un dispenser de medicamenmte de unde pacientul îşi poate lua singur tratamentul prescris de medic.

„Toate datele pe care le obţine, robotul le transmite în camera de gardă. De asemenea, la datele despre starea pacientului pot avea acces chiar şi rudele pacientului. Robotul poate înregistra cu uşurinţă ce temperatură are bolnavul, ce puls are, poate înregistra toate aceste valori şi să le transmită mai departe. De asemenea, robotul măsoară prin intermediul unei aplicaţii şi presiunea sângelui şi nivelul de oxigen.", a mai explicat Vlad Nedelcu.

Robotul are o cameră web şi această cameră scanează codul QR pe care îl are fiecare pat şi identifică astfel pacientul. „Printr-o aplicaţie dezvoltată de noi cu recunoaştere vocală, robotul devine interfaţa cu bolnavul, diagnosticat cu Covid 19, cu care intră în conversaţie. Pacientul este întrebat cum se simte. Dacă spune bine, i se administrează tratamentul şi i se fac analizele primare. În cazul în care bolnavul spune că se simte rău, imediat robotul intră în alertă şi anunţă cadrele medicale că bolnavul are nevoie de ajutor", a mai spus elevul craiovean.