Cum a ajuns un condamnat penal să conducă cel mai mare spital din Oltenia.  „Fosta soţie m-a reclamat, acum sunt fără pată“

Teodor Sas a preluat funcţia de manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă la sfârşitul lunii februarie şi a prins în fruntea celui mai mare spital din ţară toată perioada de stare de urgenţă. Din motive personale (apropiaţii spun că ar fi fost copleşit de situaţie), Sas a hotărât să renunţe la funcţie. Cel care şi-a manifestat imediat dorinţa de a conduce spitalul a fost consilierul judeţean Laurenţiu Ivanovici, şeş Serviciu Managementul Calităţii Serviciilor Medicale, în cadrul unităţii sanitare. Cei doi au mers la Bucureşti, au povestit ce planuri au şi au primit pe loc aprobarea.

Astfel, începând de miercuri, 27 mai, liberalul Laurenţiu Ivanovici este noul manager al SCJU Craiova.

Nu este pentru prima dată când Ivanovici ocupă o funcţie publică. De-a lungul timpului, acesta a fost director al Camerei de Comerţ Oltenia şi chiar vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj. Ivanovici a recunoscut că la început de fiecare mandat, a fost nevoit să explice ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani, când a fost condamnat la două luni de închisoare cu executare pentru fals şi uz de fals.

În 2003, actualul manager al Spitalului de Urgenţă din Craiova a fost acuzat de racolarea unor persoane care voiau să treacă frontiera ilegal în ţări din spaţiul Schengen, iar pentru fiecare tranzacţie încasa între 1.000 şi 2.000 de mărci germane.

"Este o poveste de acum vreo 20 de ani şi de fiecare dată când preiau o funcţie de conducere, mi se aminteşte acea perioadă grea din viaţa mea, deşi vreau s-o uit. Da, am greşit, fosta soţie m-a reclamat, dar acum sunt fără pată. Am demonstrat că a fost o greşeală, că a fost un episod urât din viaţa mea, pe care-l regret. Aşa era în acea vreme. Am vrut să ajut nişte prieteni şi fosta soţie m-a reclamat", a declarat Laurenţiu Ivanovici.

Noul manager spune că are de gând să depună toate eforturile pentru a rezolva probleme spitalului din Craiova.