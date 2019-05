Campanie electorală cu forţa. Angajaţi de la stat, siliţi de şefi să facă propagandă pentru PSD şi Claudiu Manda

Iulia Mihaela Păuna din Craiova a descris pe Facebook cele întâmplate mamei sale, angajată la o companie de stat, aflată în subordinea autorităţilor judeţene:

„În Romania anului 2019 că nu merge treaba cu curăţenie sufletească, asta e ştiuta. Că se aduc oamenii forţat la mitinguri PSD, ameninţaţi cu concedierea sau premiaţi cu 1 litru de ulei - am mai scris despre asta in momentul in care mama mea,angajat al Companiei de Apa Oltenia a fost tarata la miting - şi asta e stiuta. DAR azi PSD a înfăptuit furt de identitate şi furt de opinie!

Aceeasi mama a mea, angajata a aceleiaşi companii, azi a fost adusă la sediul PSD din Craiova de către şefii săi, împreună cu alţi colegi, fara să i se spună de ce, şi acolo i s-au cerut contul şi parola de Facebook pentru a i se ataşa la poza de profil o pictogramă cu Claudiu Manda şi cu mesajul "Votez PSD".

Neştiind multe despre tehnologie, nu şi-a amintit parola de Facebook şi şefii săi i-au schimbat-o, i-au făcut alta, de pe propriul ei smartphone!

Asta au făcut cu toţi oamenii de la Compania de Apa Oltenia! Apoi am început toţi din familie să primim de la ea,pe Facebook,cereri de apreciere a paginii lui Claudiu Manda , fără că ea să pună mana pe telefonul ei! Ulterior şi-a schimbat poza de profil şi parola de FB, asta după ce i-am explicat eu telefonic cum se face şi ce greşeala a făcut.

Sunt siderată. Spuneti-mi voi, va rog, cui să mă adresez. Legea 190/2018 privind datele cu caracter personal a fost încălcată in mod abuziv azi de către susţinătorii lui Manda şi au înfăptuit furt de identitate şi furt de opinie,mă repet. Mama mea aproape plângea. Nu mai am cuvinte.ajutati-ma voi cu un share sau un sfat. Multumesc“

Femeia a revenit cu precizări:

„În urma postării mele, m-au contactat mai multe persoane de la alte partide politice. Le mulţumesc,însă doresc sa menţionez că nu doresc ca întâmplarea mea sa fie o unealta pentru profitabilitatea altor partide. In acest moment îmi este teama pentru stabilitatea jobului mamei mele. Desi nu este normal, dar se întâmplă în România! Lucrurile nu vor rămâne aşa,totuşi. Va mulţumesc pentru înţelegere.“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: