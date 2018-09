VIDEO Premieră la Vocea României. Unui interpret i s-a cerut bis pentru că a cântat exact ca Michael Jackson

Uimiţi de asemănarea vocii sale cu cea a megastarului, juraţii Tudor Chirilă, Irina Rimes, Andra şi Smiley au apăsat butoanele din primele secunde. Scaunele s-au întors, iar vedetele şi-au exprimat bucuria şi emoţia de a-l auzi pe Bogdan cântând. „Am retrăit momentul de la concertul din 1992, când Michael Jackson a părăsit arena în acel propulsor“, a spus Tudor Chirilă, singurul jurat care a participat la acel eveniment.

„Dacă Michael Jackson ar mai fi trăit şi ar fi auzit interpretarea lui Bogdan Ioan, cu siguranţă ar fi rămas fără cuvinte, precum antrenorii de la Vocea României. Tânărul a interpretat într-un mod absolut uimitor piesa regretatului artist, ‚Earth song’, şi i-a impresionat până la lacrimi pe cei 4 antrenori, care s-au ridicat din scaune şi l-au aplaudat. ‚Nu am auzit pe nimeni, niciodată să cânte aşa Michael Jackson. Sunt şocat. Este primul concurent la care îmi doresc să mai aud încă odată prestaţia’, au fost cuvintele lui Smiley la sfârşitul actului“, consemnează ProTV.

Bogdan Ioan a cântat o dată şi l-a ales pe Smiley pentru a-i fi antrenor, iar Smiley a salutat publicul făcând faimosul „mers pe lună“ şi alte mişcări de dans ale lui Michael Jackson. Tânărul a mărturisit că a început să cânte la 16 ani, fără să aibă studii de specialitate. Născut la 4 februarie 1990, „Bobo“ a absolvit Liceul Ovidius din Constanţa, apoi Facultatea de Arhitectură din Iaşi.

„Faptul că am ajuns aici este deja o satisfacţie şi o împlinire. Nu am nicio pregătire muzicală, totul i se datorează lui Michael Jackson. Am fost fan artistul şi fanul lui Michael Jackson. Am învăţat să reproduc cât de cât mişcările lui şi am vrut să văd dacă pot să cânt ca el. Am tras o piesă să învăţ, am început să învăţ, mai întrebam prieteni ce să fac, a trecut timpul şi am ajuns la un nivel mai bun. Când a venit Michael Jackson în România în ’92 şi în ‘96, eram prea mic. Când şi-a anunţat ultimul turneu, am găsit un bilet la Londra, pe care trebuia să-l confirm în 3 zile. El a murit a doua zi. Cel mai mare regret al meu este că nu am apucat să-mi văd idolul live. Este foaret trist ce s-a întâmplat cu el“, a declarat Bogdan Ioan.

