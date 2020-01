VIDEO Bărbatul care a lovit o femeie în Marea Neagră în cursa pentru crucea de Bobotează: „Eu am pus primul mâna, dar n-am avut puterea s-o ridic“

Bărbatul acuzat de Antoanela Manac că i-a furat crucea din mână în apele Mării Negre la Constanţa, în ziua de Bobotează, este un tânăr din Constanţa pe nume Ionuţ Drăgoi. Acesta, aşa cum se vede în imaginile surprinse de Observator.TV a explicat în faţa jandarmilor ce s-a întâmplat.

„Am pus mâna pe cruce, dar fiind foarte rece n-am avut puterea s-o ridic. A venit în spatele meu (Antoanela Manac - n.red.) a luat crucea susţinând că este a ei. Eu am fost primul la cruce”, spune Ionuţ Drăgoi, care pe o pagină de Facebook se descrie drept „sportiv”.

În schimb, înotătoarea, care este sportivă de performanţă, spune că: „Eu am ajuns la cruce, am pus mâna pe ea, el a venit, mi-a luat-o din mână. Cei care erau cu ÎPS în barcă au văzut foarte clar că eu am luat crucea. Am ridicat-o, iar el a venit şi mi-a smuls crucea. I-am spus să mi-o dea înapoi şi a început să mă lovească cu pumnii şi picioarele, apoi a plecat de lângă mine”.

Şi despre altercaţia de pe scările din zona Cazinoului, tânărul spune că a fost provocat de către înotătoare şi mama acesteia.

ÎPS Teodosie, care a fost martorul incidentului, a anunţat că-i va da o altă cruce Antoanelei „ca restauraţie morală faţă de ceea ce a păţit”.

În fiecare an, de Bobotează, arhiepiscopul Tomisului aruncă trei cruci de lemn în valurile mării. Tradiţia spune că cei care le recuperează vor avea noroc tot anul.



VIDEO: Observator TV

VIDEO: Momentul incidentului SURSA: Arhiepiscopia Tomisului

Pe aceeaşi temă:

VIDEO Cine este tânăra înotătoare lovită după ce a prins crucea de Bobotează. Decizia ÎPS Teodosie în acest caz

VIDEO Înotătoare bătută după ce a prins o cruce aruncată în mare de ÎPS Teodosie. „Mi-a smuls-o din mână şi m-a lovit cu pumnii“